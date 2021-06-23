美國去年大選在投票事宜上充斥各種爭議，美國民主黨提出《為人民法案》（For the People Act ），被視為數十年來最廣泛的聯邦選舉改革法案，確保美國人可以郵寄投票，並透過所有管道提早投票與使用投票箱。不過，在野共和黨全力阻撓，利用拉布機制（filibuster）令這項法案的辯論未能在民主與共和黨各佔50席的參議院推展。

共和黨人在多州通過更為嚴格的新投票法，包括限制郵寄選票、宣佈向等待投票的選民遞水屬於犯法等，並限制周日早上投票時間，以不讓非裔教堂舉辦「用靈魂投票」（souls to the polls）活動，惹來不少非議聲音。民主黨提出的名為「參議院1號法案」（S1），除了確保美國民眾可郵寄投票，還改革競選財務法，試圖遏止「不公正地」劃分選區，或偏袒某黨重劃選區。法案今年3月在聯邦眾議院已獲通過。

不過在參議院層面，需要60票才能推進法案辯論。但民主黨今次未能爭取到任何一名共和黨議員倒戈，結果投票是50票對50票，無法推展辯論。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「難道我們要讓史上最不誠實的總統持續從內部毒害我們的民主？或者我們要挺身捍衞好幾代美國人組織、上街遊行、奮鬥與誓死維護的權力，也就是神聖不可侵犯的投票權？」

拜登政府極為重視有關投票改革，身兼參議院議長的副總統賀錦麗也特別到場主持會議，即使今次受阻，她揚言：「戰鬥未完。」而總統拜登亦發聲明稱：「讓我表明清楚，這場戰鬥還沒結束。我整個職涯都在參與這項戰鬥，我們將持續加強努力，為了人民、為了我們的民主持續克服困難。」

美國霍士新聞／中央社