根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.78億、死亡人數超過387萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,356萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數突破60.2萬。印度確診人數突破2,997萬，死亡人數超過38.9萬。巴西確診人數超過1,796萬，死亡人數突破50.2萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、阿根廷、意大利確診則突破400萬。哥倫比亞、西班牙、德國、伊朗確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、墨西哥、烏克蘭、秘魯、印尼。南非、荷蘭、捷克、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等11國確診宗數均超越100萬大關。

美國慶70%成人接種目標恐落空

美國總統拜登期望7月4日美國國慶時達到7成成年人接種COVID-19疫苗的目標確定落空，最新目標是設定27歲以上美國民眾至少接種一劑的比例達到70%，並鼓勵年輕人接種。

白宮抗疫統籌專員辛茨（Jeff Zients）在防疫記者會上表示，目前逾70%的30歲以上美國民眾已經接種至少一劑疫苗，預計7月4日之前，27歲以上美國民眾至少接種一劑疫苗的比率可望達到7成。但他坦言，在獨立紀念日前要讓所有成年人都接種至少一劑的目標無法達成，「還需要多幾周」。

辛茨也特別點名18到26歲的年輕人，認為他們不受疫情影響，接種意願也不高，但隨着Delta變種病毒（印度變種）在全美、甚至全世界蔓延，年輕人接種疫苗的重要性更甚以往。他希望能在未來數周讓至少70%年輕人至少接種一劑疫苗。

此外，辛茨表示，另一個目標是希望能在國慶時讓1.6億美國人完全接種疫苗。

路透社

意大利總理「溝針」

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）的發言人表示，德拉吉第一劑接種阿斯利康疫苗，第二劑卻接種輝瑞／BioNTech疫苗。

德拉吉政府早前更改疫苗接種忠告，60歲以下不應接種阿斯利康，以免出現罕見血栓。

73歲的德拉吉雖年過六十，但上周因為「低抗體反應」，也決定溝針。

除了德拉克，德國總理默克爾亦在接種阿斯利康後打Moderna疫苗。

法新社

牛津測試抗寄生蟲藥治COVID-19

牛津大學周三表示，測試以抗寄生蟲藥物「伊維菌素」（ Ivermectin）治療COVID-19。

牛津大學進行由政府贊助的研究，尋找治療COVID-19的藥物。該校表示，實驗室研究發現，「伊維菌素」能減少病毒複製，一個小型先導實驗顯示，及早服用「伊維菌素」可減病毒量，有輕症病人病徵持續時間縮短。

牛津提醒，服用抗凝血藥華法林（Warfarin）的嚴重肝病患者，以及服用與「伊維菌素」會產生相互作用的藥物，會排除在試藥過程之外。

路透社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）