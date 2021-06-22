聯合國人權理事會第47次會議，白俄羅斯周二代表65個國家作共同發言，強調尊重各國主權、獨立和領土完整，不干涉主權國家內政是國際關係基本準則。香港、新疆、西藏事務是中國內政，外界不應干涉。支持中國在香港特別行政區實行「一國兩制」。

共同發言呼籲恪守聯合國憲章宗旨和原則，遵循普遍性、公正性、客觀性和非選擇性等原則，尊重各國人民根據國情自主選擇人權發展道路的權利，同等重視各類人權。呼籲堅持多邊主義和團結協作，通過建設性對話與合作促進與保護人權。反對將人權問題政治化和雙重標準，反對出於政治動機、基於虛假信息對中國進行無端指責，反對以人權為藉口干涉中國內政。

除上述共同發言外，海灣合作委員會6個成員國集體致函支持中方立場，還有20多個國家以單獨發言的方式支持中國。共有超過90個國家以不同方式表達對中國正當立場的理解和支持。

另外，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭在會議代表俄羅斯、白羅斯、委內瑞拉、埃及、伊朗、塔吉克、斯里蘭卡、柬埔寨、玻利維亞等近20國作共同發言，呼籲各國促進國際人權合作，維護國際公平正義。他說：「我們對一些國家無視自身嚴重人權問題，以人權為藉口對別國進行無端指責、干涉別國內政的做法表示嚴重關切，這嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則。一些國家打着民主和人權旗號，企圖將自身價值觀和模式強加於人，甚至以人權為藉口實施軍事幹涉和單邊強制措施，給別國人民帶來了深重苦難。此類行徑嚴重損害別國主權和政治獨立，嚴重破壞國際人權合作，國際社會應共同反對」。

周二較早時，加拿大代表澳洲、英國、法國、德國、日本和美國等逾40個國家發表聯合聲明，要求中國立即准許聯合國人權事務專員前往新疆，調查是否逾百萬人被非法拘留、虐待及強迫勞動。

聲明說：「可靠報告指出超過一百萬人在新疆被強行拘留，廣泛不合比例監視維吾爾人和其他少數民族，並限制基本自由及和維吾爾文化，我們敦促中國允許獨立觀察員及高級專員立即、有意義和不受約束的進入新疆」。

新華社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）