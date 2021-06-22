西班牙中央政府昨日特赦在囚的九名加泰羅尼亞分離主義領袖，首相桑切斯（Pedro Sanchez）表示，釋出善意是希望推動和解，這對國家有利。加泰自治政府對中央這項決定表示歡迎，但強調仍會爭取加泰獨立。

桑切斯前一天已預告昨天內閣每周會議，將會正式通過特赦九名「代表了數以百萬計加泰人」的獨派人士。預計九人日內會離開監獄，九人被赦免餘下刑期，但仍被禁出任公職，而且如再搞獨立會取消特赦。

自治政府擬再辦獨立公投

前天桑切斯在巴塞隆拿歌劇院，向大約300名加泰公民社會團體的成員講話，表示希望藉此舉緩和加泰地區緊張氣氛，並成為中央政府與加泰自治政府協商的契機。「對峙不能解決任何問題。」桑切斯說：「為了達成協議，必須有人先踏出第一步。現在西班牙政府踏出第一步。」其間一度有人高呼幾句「獨立」，令演講中斷了幾秒。他的發言最後以「加泰羅尼亞，加泰羅尼亞，我們愛你」作結。他昨天再在全國電視演說指：「我們希望開啟對話新時代和建立新橋樑。」

但加泰民眾的訴求未變，民調指加泰接近一半民眾主張脫離西班牙。加泰自治政府抵制這場活動，在歌劇院外更有數百名加泰民眾聚集示威，要求全面特赦所有涉及該次爭取獨立行動的人，包括當年的自治政府主席、現流亡比利時的普伊格德蒙特（Carles Puigdemont） ，以及再次舉行獨立公投。一名婦人指：「特赦是小事。實情是（中央政府）奪去我們所有層面的一切言論自由，我們合法政府的成員不是繫獄就是流亡。這對民主是非常嚴重的事。」另一示威者譏說這次特赦根本是「鬧劇」。

加泰自治政府主席阿拉貢內斯（Pere Aragonès）對特赦決定表示歡迎，「西班牙政府糾正了法院一個不公平的判決」，強調投票並非罪行。他形容當局的決定是「展開對話的第一步」，但直言單是這樣並不足夠，更矢言會再發動新一次公投。

53%西班牙人反對放人

另一邊廂，在野政黨亦群起反對特赦，更威脅要告到法院挑戰有關決定。民調亦顯示，約53%西班牙人反對釋放九人，儘管有68%加泰人贊成。保守派「人民黨」的領袖卡薩多指特赦是「蔑視法律」，又說：「姑息不是辦法，只是令事情押後，讓威脅坐大。」反對派亦批評，桑切斯此舉是因為他那個靠加泰執政黨支持的聯合政府勢危。

該九名加泰獨派領袖，在2017年推動未經中央政府授權的加泰獨立公投，更一度宣告加泰獨立，但行動最終失敗，馬德里中央政府在2017至18年一度對加泰地區實行直接管治七個月。西班牙最高法院裁定九人煽動、叛亂等罪名成立，在2019年判以9至13年刑期，被判刑最長的是時任加泰自治政府的副主席洪克拉斯。

路透社/法新社/英國《泰晤士報》