美國司法部長加蘭（Merrick Garland）周二表示，司法部將打擊來自中國政府的黑客攻擊和其他非法活動，同時審慎避免構成對亞裔美國人和中國公民產生負面觀感。加蘭表示，華府希望把中國這個競爭激烈的對手，跟來自中國的人和美國公民區分開來，強調不要忘記兩者的差別。

加蘭周二在華盛頓向記者表示：「我們希望謹慎地把一個與我們激烈競爭的國家、具侵略性的競爭者（中國），跟美國人，還有來自該國（中國）的居民區分開來。」

彭博社報道，美國近年加強打擊來自中國政府的黑客攻擊、間諜活動和竊取商業機密等，甚至關閉了中國駐侯斯頓總領事館。但與此同時，司法部亦被批評引發了國內對亞裔美國人和在美中國公民的偏見。在前朝特朗普時期，司法部曾經展開一個被稱為「中國倡議」（China Initiative）的行動，針對性調查在美工作的中國研究員和科學家，質疑他們從事間諜活動，或是隱瞞跟中國軍方有聯繫等，但當局屢次在法庭上拿不出證據。

不過，加蘭沒有明言現屆政府的司法部會中止「中國倡議」行動，他周二僅表示，在打擊中國間諜和網絡活動的同時，不會忘記美國的公民權利和公民自由。

彭博社