大學繙譯本科畢業，從新聞傳媒外電組入手順理成章。1996年入行時，《蘋果》日報已經電腦化，寫稿用文書軟件而不是爬格子。現在回想，的確要佩服上一代前輩從千頭萬緒外電稿海中撈出心水新聞加以編譯的毅力。

從學院學來的「信達雅」繙譯理論，應用到外國新聞繙譯，必然「信」字行先。入行之初，曾事事貪快，想當然懶翻書，一次逕自將墨西哥首都譯作「墨西哥市」，主管一句「請先查書」令我受用終身。當年求教厚厚工具書，今天問萬能Google大師，方式萬變不離其宗，都是力求提供準確資訊。

有行家抱怨做新聞傳媒又要輪班，上下班時間又不好，會斷六親。曾兩度跳出本行的我，最終還是「姣婆守唔到寡」，重操故業，斷斷續續竟做了廿多年。欲罷不能的誘因多極了：國際新聞之變幻莫測、更新消息之分秒必爭、主任之嚴謹不懈、高層咒語般之「不要甩掉好新聞」、「不要輸給對家」提醒……一切都會令你一埋位即腎上腺素飆升。這份快感原來早已令人上癮。

未有24小時網上即時新聞之時，《蘋果》是香港為數不多會派人留守至最後一刻「改版」更新消息的日報之一，力求在當天報紙印畢前將最新資訊帶給讀者。一句也好，一小段也好，一張圖片也好，有新聞價值的，總編輯也毫不猶豫下令「改版」。

《蘋果》求快求真的精神，在互聯網以至流動網絡的即時新聞世代，更是發揮得淋漓盡致。當年的報紙改版，變成今天的手機推播通知。作為新聞工作者，壓力可能大了，但刺激的體驗則是有過之而無不及，套用潮語「試過包你返唔到轉頭」。動新聞訊息更新之快，在香港數一數二，能參與其中與有榮焉。

有機會再從事新聞行業，二話不說只揀《蘋果》。

胡仔

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）