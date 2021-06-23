楊安澤紐約市長初選落後承認敗選

美國紐約市長初選周二投票，台裔參選人楊安澤在民主黨眾多候選中得票暫列第4位，大幅落後其他對手。他承認落敗，並承諾協助新市長改善受疫情衝擊的民眾生活。

初選投票於美國東岸時間晚上9時結束（香港周三早上9時），經點選8成選票後，楊安澤得票率僅11.6%，而布魯克林區長亞當斯（Eric Adams）則以31.6%領先。楊安澤宣佈敗選：「根據今晚開票結果，我不會成為下一任紐約市長，我承認輸掉這場選戰。」他強調無論誰人出任下一屆市長，他樂意與對方合作，協助紐約市830萬名居民的生活。

楊安澤憑藉2019年參與民主黨總統初選累積知名度，今年1月宣佈競選紐約市長後，民調一直處於前列位置。但隨著選戰焦點議題從民生逐漸轉為民眾治安，欠缺政壇歷練的楊安澤聲勢與民調數字明顯下滑。

聯合國報告料暖化令人類受旱災飢餓威脅

聯合國公布一份草擬報告指，備受氣候暖化問題困擾的地球對人類健康帶來重大影響，預測未來數十年恐出現營養不良、水資源匱乏和瘟疫，飢餓、乾旱與疾病將讓數以千萬人飽受折磨。報告指，目前一些推廣植物性飲食等政策可限制這些情況，但短期內仍無法解決問題。

政府間氣候變化委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC）的報告預計明年公佈，草稿長達4000頁。報告指出，今天出生的嬰兒在30歲前可能會遭遇多種氣候相關的健康威脅，取決於人類如何妥善處理碳排放及氣溫上升。

報告預估，到了2050年，有飢餓風險的人口較今天增加8,000萬人，水源受干擾會讓撒哈拉沙漠以南的非洲地區的主要糧食收成下降，印度多達4成的產米地區恐已不利耕作。而氣溫上升不只影響農作物收成，也讓營養價值下滑，稻米、小麥、大麥及馬鈴薯的蛋白質含量預料將減少6%至14%，使面臨缺乏蛋白質風險的人口較現今增加近1.5億人。到2050年，食物價格預料會上漲達1/3，使得瀕臨長期飢餓的低收入戶增加1.83億人。

亞洲及非洲各地在本世紀中之前，營養不足和發育遲緩的兒童料已增加1,000萬人。報告指，人類健康受到的影響在各地有差異，有飢餓風險的人口將有8成住在非洲及東南亞。

上野動物園大熊貓雙胞胎出生

日本東京都政府今天公佈，上野動物園15歲雌性大熊貓「真真」誕下兩隻小熊貓，是自2017年6月4歲雌性「香香」出生以來，上野動物園時隔4年再次迎來初生大熊貓，而雙胞胎尚屬首次。

據園方介紹，雙胞胎性別尚不清楚，分別於6月23日凌晨1點03分和凌晨2點32分出生，目前僅知道其中一隻體重124克。據稱，小熊貓叫聲響亮，包括母親在內均未發現健康問題。

上野動物園方3月6日確認「真真」與15歲雄性大熊貓「力力」完成交配，5月23日前後出現懷孕跡象，包括竹子食用量減少、休息時間增加等，本月4日安排「真真」暫別遊客預備分娩。

「真真」與「力力」2011年2月從中國來到上野動物園，2012年7月產下該動物園近24年來第一隻自然交配的熊貓，但6天後因肺炎死亡。到2017年6月，「真真」產下了「香香」。

中央社/共同社