儘管美國早前跟俄羅斯順利舉行峯會，但俄羅斯與烏克蘭之間的緊張局勢尚未平息。美國跟烏克蘭準備在黑海舉行多國海軍聯合軍演，邀請南韓參加，並將之列入參演國名單，但南韓國防部周三表明沒有計劃參演。

韓聯社周三引述軍方消息指，美國透過烏克蘭邀請南韓參加在本月28日至下月10日舉行的「海風2021」多國聯合海上軍演。據悉有32國參加，是歷年來最多，並且動員逾5,000兵力、32艘艦艇、40架軍機，演習項目包括搶灘登陸、水下滲透、反潛作戰、搜索救援等。

美國海軍第6艦隊司令部在周一發佈正式文件，當中把南韓列為參演國。但南韓國防部和海軍均澄清，韓軍雖然受到邀請，但沒有計劃參加或觀察該次軍演。

軍演1997年起舉辦 南韓從未觀察或參演

美軍第六艦隊1997年起舉辦這項軍演，被認為是箝制俄羅斯在黑海地區的軍事影響力。但韓聯社指，南韓甚至從未作觀察員參觀這項演習，故此更難言會派兵參加。

報道引述分析指，南韓是考慮到與俄羅斯關係等朝鮮半島戰略環境，同時也尚未具備向黑海派遣艦艇的條件。

俄羅斯則表明正在密切監察演習，如有必要會採取措施回應。

韓聯社

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