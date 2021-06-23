美國司法部周二晚證實，封停36個與伊朗相關的美國網站域名（Domains），指有關網站存在不實資訊或與極端組織有關。

司法部發聲明稱，根據法院命令封停了伊朗伊斯蘭廣播電視聯盟（IRTVU）使用的33個網站和「真主黨旅」（Kata’ib Hezbollah）營運的3個網站，它們全部違反了美國制裁，形容這些網站是「伊朗政府的部分，偽裝成新聞組織或媒體機構，顛覆美國的民主程序」。

伊朗官方媒體亦證實，包括伊朗國營英語新聞電視台Press TV、阿拉伯語頻道阿拉姆（Al Alam）以及胡塞部隊控制的馬西拉電視台（Al-Masirah）被停封。路透社報道，一些網站被封停後迅速改用新的域名繼續運作。

華府去年曾封92個域名

今次並非美國首次封停與伊朗相關的網站。去年10月，美國封停了92個域名，稱這些域名被伊朗伊斯蘭革命衞隊用來散佈不實資訊。

第六輪伊朗核協議會談周日（20日）結束，萊希當選伊朗總統後首次召開會議，有談判員指在多項議題取得進展。但萊希態度強硬，表明不會與美國總統拜登見面，也堅拒其彈道導彈計劃和區內活動納入談判。

美國有線新聞網絡／路透社

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