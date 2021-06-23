希臘33歲男子阿納格諾斯托普洛斯（Babis Anagnostopoulos）5月謀殺妻子克勞奇（Caroline Crouch），並佈局假裝成入屋劫殺案，但最後被警方發現並控以謀殺。阿納格諾斯托普洛斯周二上午出庭作證，他承認控罪並在庭上懺悔，稱自己毀了妻子和全家，「希望我可以回到以前」。

稱犯案屬一時衝動

阿納格諾斯托普洛斯周二身穿避彈衣，在警員押解下到庭，他被控以謀殺、殺害動物、提供假證據和未有正確向政府報案合共4項控罪，預計有5小時時間作供。現場消息指，阿納格諾斯托普洛斯在席上木無表情，其律師則稱被告已認罪，犯案只是一時衝動，並無預謀也沒有同謀，現時只希望盡一切努力，讓女兒獲得照顧。

克勞奇的家人亦委派律師，稱已就事件提出民事訴訟，透露死者家人與兇手家人昔日關係良好，正諮詢他們的意願。死者家人透過律師稱其財政良好，願意照顧二人的女兒。

案情指，阿納格諾斯托普洛斯案發前曾與克勞奇爭執，被告供稱因妻子要脅帶女兒離開他，於是在女兒面前用枕頭殺害死者。他事後再扼斃一家人飼養的狗，再向探員供詞有賊人入屋行劫及殺害克勞奇，但警方分析被告的智能手錶數據後發現與其起初供詞有出入，於是拘捕他。

英國天空新聞