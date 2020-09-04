疫情生意暴跌｜髮型師去勻港九新界做電染髮外賣 魔術師轉整DIY港幣戒指

髮型師拖篋上門恤髮，走勻全港「當去旅行」；魔術師轉戰銀幣戒指工作室：香港人一定會找到出路

武肺肆虐，大家都足不出戶，除了外賣飯盒外賣菜包外賣按摩，現在連電染剪都有得送上門。疫情期間，娛樂場所一時停業，一時解禁，雖然髮型屋不受影響，但生意同樣一落千丈。要自救，惟有想想辦法，轉做上門剪髮服務。

兩個男生拖住化妝篋，驟眼看來似化妝師，但篋內裝的不是化妝品而是剪刀。箱子裏藏滿攻擊性武器，要帶着「武器」走勻港九新界，不是打劫，為的只是兩餐。

黃柏熹 （Zaap） 和溫正康（Eddie）同樣做了超過十年髮型師，不過由年頭至今，生意下跌5成，他們甚至指「從未試過如此慘淡，最差的時候是坐了一整天都冇客人」。兩人本在尖沙嘴經營樓上理髮店，一直以來都是靠口碑，由客人介紹其他客人過來，甚少做宣傳，舖頭連社交平台都沒有。

記者實試 自行洗頭＋掃地

路不轉人轉，他們都是一家之主，認為墨守成規不是法子，於是7月開始構思「抗疫電染髮外賣」，旨在賺得幾多得幾多。在髮型屋內有很多機器，可輔助造型效果的準繩度，但要把服務「外賣」，就要考慮儀器的輕便度，而且沒有平日在髮型屋的助手，要好好計劃如何在一個人工作的情況下，同收髮型屋出品的效果。Eddie指，足足用了兩星期搜羅不同的便攜電髮機，一般曲髮都一樣做到，同時可利用技術和工序彌補電髮機熱度不足的問題，如利用較高級別或度數的藥水，再分幾個步驟電燙，不過漂頭髮和挑染工序太繁複，就不建議上門做了。「唯一一個解決不到的，就是洗頭。」客人造型前需要自行洗頭，如果是電染髮的話，亦要自己沖洗藥水和顏色。

抗疫期間，記者已經大半年沒有剪頭髮，頭髮已經很塌，顏色又不均勻，一早已很想剪頭髮。於是請兩位髮型師到壹蘋果大樓實試染髮。整個剪染過程用了兩個多小時，與髮型屋時間差不多。雖然上門理髮是挺方便，不過因在公司染髮，記者要在傷殘廁所內洗頭，情況相當狼狽，又怕染料會弄髒衣物，而且洗頭水和毛巾都要自備，而剪完的頭髮碎亦要自行清理，如果客人需要的是在髮型屋洗頭、之後拍拍屁股就可以走人的服務，上門恤髮就應該不太適合了。上門恤髮最注重的是衞生問題，Zaap和Eddie使用的都是一次性的圍巾，值得一讚，而且上門理髮跟髮型屋價錢相同，普通剪髮$300起（小童、長者、孕婦$250），長髮剪加染盛惠$800，加上港九新界都會接單，如果同時為一家大細剪髮，都算慳水慳力。

專業不應被局限 走勻全港「當去旅行」

馬死落地行，Zaap笑道：「過去十年每天都在髮型屋度過，趁今次可以去很多不同的地方，都幾有趣。」Eddie補充：「以前都不知香港有如此多地方沒去過，每次上門剪髮都當旅行，有次要去新界鶴藪再入一點，連客人都說駕車都未必識路，入到去的確很有世外桃源的感覺。」又試過有創科公司把剪髮當成員工活動，請他們一次過為全體員工剪髮。

化妝篋、電髮器、各種的一次性毛巾、剪髮巾、染髮圍巾，他們都花了五六千元添置工具，加上車程時間長，一日最多去到兩三個地方，成本的確比髮型屋高，不過他們都依然感恩，充滿正能量，「由7月中開始上門電染，在這一個月，都幫補到平日的生意額兩成，都很不錯的了！曾經都有想過，上門剪髮會不會令工作變得廉價，但專業不應該被地方局限，在抗疫時期，有任何方法可提升生意額都一定要試。」

魔術師轉戰銀幣戒指工作室：香港人一定會找到出路

在逆境中找到出路的，還有魔術師江瑞晶（Jane）。她中學畢業後便到魔術學校進修，開展了她的魔術之旅，魔術師亦是她唯一一份的全職工作。在疫情期間，舞台魔術表演、小孩生日會、商場表演，幾乎全部暫停了，Jane坦言除了教班之外，其餘收入完全歸零。作為表演者，她笑指自己仍有積蓄，生計未算太大影響，惟這段時間令她最難受的是，不能再上舞台演出，「我的收入來源之一就是觀眾的掌聲，對我來說，現在好似『冇糧出』。一開始入行時，有小朋友對我說『姐姐你可否再來表演』，我就是想要這些而已，堅持下去吧。」

工作頓遇阻滯，我問：「為何不先另找工作？」Jane答：「我相信要在香港打工，還有很多選擇的，我可以去送外賣，但我不想這樣。」不想這樣，那可怎樣？大抵很多人來到這一步就會停下來，然後埋怨和不知所措，只是感到迷惘。Jane不想停下來，一向鬼主意多多的她，決家善用停工時間，找其他興趣學習，這就是銀幣戒指workshop出現的時候了！有次她跟好朋友Minnie一起逛手作市集，見到有外幣戒指，但只有指定尺寸和款式，於是她靈機一觸，決定要用港幣製作一枚屬於自己的銀幣戒指。好朋友Minnie笑指，起初以為Jane只是三分鐘熱度，豈料她們跟本地藝術家學造第一隻銀幣戒指後，竟然同步愛上了銀幣戒指，Minnie：「本身是想打消她的興緻，但學完之後，她就跟我說要買這部機器回來。加上那段時間我都失業，就跟她一齊成立這銀幣戒指workshop。」她們花了一萬五千元添置工具和租地方，在社交平台開了「佛系」專頁，都出奇地大受歡迎，工作室的預約都排到了3星期後，用了4個月左右就回本了。

「當一顆硬幣承載着不同的回憶和經歷，那就不單是一顆貨幣。」她們為硬幣賦以新意義，講到最愛的戒指款式，就是「英女皇頭」的兩毫子，「平時，這些毫子我們不會想擁有的，但當開始了製作戒指，會發現舊式的兩毫子真的很美麗，製作很細緻。」用兩毫子DIY的銀幣戒指，除了可以保留邊位獨有的波浪紋，上面的文字同樣得以保存，把「香港」二字戴上手，相信對於手作者來說，深厚意義不止於此。不過都要提提大家，雖然港幣戒指在香港並不犯法，但根據香港法例第454章 《硬幣條例》 第2條，凡硬幣除因正常損耗外而破損、消損或減輕，或因其上印上或刻上任何名字、字樣或標記或以任何形式被切割、穿孔或砍劈而遭毀損，行政長官是有權予以收回、切割、毀掉、毀損或處置。所以想打造戒指前，大家還是要評估一下風險啊！疫情令全球經濟大受打擊，但同樣令我們感受到香港人隨機應變的創造力，無論逆境如何，我相信香港人一定會找到出路。

IG：zealot_hairstylist、concurring

記者：劉芷晞

攝影：蕭志南

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！