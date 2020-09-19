中秋節月餅｜貓狗寵物月餅3大推薦 撐黃色經濟圈兼撐領養

中秋寵物月餅試食

中秋節就快到，是時候預備寵物月餅給家中毛孩。狗奴才及貓狗試食專員就幫大家率先試試味，推薦三款有得玩又有得食的特色寵物月餅禮盒。

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1. Cheese n Dash - natural PET treats DIY 寵物月餅套裝 ／ $368

貓狗適用

口味：三文魚薯仔、吞拿魚紫薯、雞肉南瓜、袋鼠肉番薯

材料：挪威三文魚、吞拿魚、紫薯、馬鈴薯、紅菜頭、無激素雞肉、南瓜、薑黃、袋鼠肉、番薯、黑芝麻等等

做法非常簡易、好玩又齊全的DIY套裝，每盒有齊預伴粉、迷你蛋黃、椰子油、量杯、油掃、月餅模及月餅包裝禮盒，自己只須另外預備水及少量食油就可以。有粉、紫、黃、黑四色可選擇，一盒可做四個月餅。店家細心預備了教學影片讓大家跟着做，製作方法亦非常簡單，過程大約半小時左右。記者作為地獄廚神代表，實試亦非常成功，滿足感爆燈。另外有一點頗吸引的，就是它有多種不同品種的狗狗或者貓貓的模具可以選擇，可以配合自家主子。雖然月餅的材料已經全部變成了粉狀，但依然充滿肉香，製作時香氣四溢，狗狗會一直在旁邊期待，是很有趣的「親子」時間。但如果完全不想動手製作的話，店家亦另外有寵物月餅出售，一盒只需$128。

2. Hakuchi Natural Pet Food Shop中秋寵物月餅 / $154

貓狗適用

口味：番薯牛肉、番薯芝心三文魚、紫薯芝心雞肉、紫薯鴨肉

材料：牛肉、三文魚、雞肉、鴨肉、番薯、紫薯、椰子油、天然色素等等

分別有「撐」、「香港」、「連豬」及「PePe」四款，黃色立場清晰。月餅100%由店家人手天然自家製，採用有機蔬果、無激素及無賀爾蒙外國進口高質肉類製作。餅皮用上椰子油，可促進毛孩皮膚及毛髮健康順滑，幫助消化，另外天然色素亦不會影響毛孩健康。內餡有肉碎粒粒及芝士，很有咬口。外皮稍硬，對狗狗來說完全沒問題，但如果餵給貓星人，切開後把內餡挑出來會較為吸引。貓星人都是比較難服侍，貓奴都懂的。

3. Up to Woof 狗狗話 三狗賞月套裝 / $199

狗狗適用

口味：牛肉、雞肉及三文魚

材料：牛肉、雞胸肉、三文魚、小扁豆、番薯、薯仔、粟粉、麵粉、鮮肉湯、米糠油、亞麻籽、蕎麥粉、草莓、紅菜頭、果寡糖糖漿、雞蛋、黃原膠、黃薑粉、青豌豆、菠菜、螺旋藻等等

由愛狗人士及料理科學人創辦的全新品牌，100%香港製造及人手烹調製作，着重天然、無防腐劑、無人造色素及調味料。禮盒分別由插畫藝術家何倩彤、李香蘭及飛天豬設計，造型為文青風。禮盒內附送小蠟燭，吃完月餅可以把盒子當作燈籠。另外月餅的一成盈利會捐給動物收容所阿棍屋，支持傷病老弱的毛孩或無家浪浪。若果有客人同時購買月餅三盒或以上，店家更會另外送出一盒月餅給阿棍屋。月餅味道豐富，外餡口感有點像狗蛋糕，非常香口吸引。

記者：李珮禎

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