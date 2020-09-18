iOS14｜10個iPhone新功能：Widgets小工具、機背點按、隱藏相簿、繙譯App、畫中畫顯示

Emoji搜尋、Memoji選項、Siri畫面、預設瀏覽器、睡眠模式、捷徑、iMessage也有更新。

雖然Apple沒有發佈iPhone 12，但依然釋出了iOS 14予各位iPhone用家更新，更新與否，不如先看看這10個必知iOS 14功能，包括重整主畫面設計、「機背點按」功能、繙譯App、畫中畫功能及精簡來電、Siri畫面等。

1. 主畫面設計重整

要說iOS 14最大的更新，一定是它的主畫面加入了Widgets小工具的功能。其實與Android的主畫面有點相似，不過iOS14改變了整個設計，首先撥向最左是Widget工具，有天氣、時鐘、股市、備忘錄等，用家可以自行設計主畫面，長按App便可以編輯主畫面。點選下方的點點可直接編輯頁面，隱藏較少用的頁面；撥至最右是App資料庫，會根據App的類別整合，打開可瀏覽該類別的所有App，或者可以直接點選icon打開App。

2. App存取權限設定

這次的更新也提升了用戶私隱度，當程式正在使用相機鏡頭時，機頂右上角會有綠點出現；如果使用你的麥克風，會有橙點出現。除此之外，iOS14也可以設定每個App可以存取特定相片的功能，設定後App只可存取用家指定的照片。

3. 新增「機背點按」功能

打開「設定」，進入「輔助使用」的「觸控」，可看見新增的「機背點按」功能，可把點兩下或三下設定成各種系統、輔助使用或捷徑功能。像記者便設定了點兩下螢幕截圖，點三下可以鎖定螢幕，不過感覺不算太靈敏，加上保護殼的話反應更弱。

4. 隱藏「隱藏相簿」

以往大家於隱藏相片後，它仍會在隱藏相簿出現，感覺上沒甚麼意思，現在終於可以把隱藏相簿也隱藏了。

5. 內建繙譯App

iPhone正式內建繙譯App，可用於文字繙譯與語音繙譯。使用前先選擇從哪個語言繙譯到哪個語言，目前支援的語言只有英文、中文（中國大陸）、西班牙文、日文、韓文等12種語言，用家也可以預先下載資料離線使用。把電話橫放更可開啟即時對話繙譯，按下麥克風圖示，說出想繙譯的內容即可。

6. 畫中畫功能

影片播放時，如果於畫面左上角有「畫中畫」圖示，便可以開啟畫中畫功能，讓用家在使用其他App的同時，繼續觀看影片。畫框可放在螢幕四角，甚至拉到一旁只播放聲音。這個功能頗實用，但暫時Facebook、Netflix、YouTube等App都不支援。

7. 精簡來電、Siri畫面

以往的iOS，如果有人來電，會霸佔整個螢幕，iOS 14改以橫幅顯示，這樣便不會妨礙玩遊戲，靜音後來電提示會更會收起；而且Siri終於也不會霸佔整個螢幕。

8. 新增Emoji搜尋及Memoji選項

以往要找不常用的Emoji表情符號，要先找類別，再找出Emoji。現時可以搜尋相關字眼，直接找出相關Emoji，這樣便方便許多。Memoji也有新更新，比以往多了不少選擇，比較特別是新增了口罩選項，還可以更改口罩顏色。

9. 預設瀏覽器設定

以住iPhone打開網站連結，也會預設瀏覽器為Safari，升級iOS 14後，更新Chrome App或Firefox App，打開設定，便可把它們設定為預設瀏覽器。

10. 自拍自動鏡像

iPhone自拍會自動鏡像反轉，iOS 14終於在相機設定中，加入「鏡像前置鏡頭」的選項，開啟後自拍的照片與自拍時一樣。

除了以上的10個功能，其實也有不少App介面的改動，睡眠模式、捷徑、iMessage也有更新。新功能吸引與否便見仁見智，也有用家表示更新iOS 14後，有耗電、流暢度欠佳、過熱，甚至是「彈App」的情況出現，大家如很擔心的話，不妨稍後才更新。如果打算更新的話，建議先備份重要資料，這樣便萬無一失。

記者：周銥沁

攝影：張志孟

編輯：鄒仲安

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