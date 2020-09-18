移民台灣｜前香港警察愛民主移居台中 $10,000租四層3千呎平房創業開文具店

阿朗2007年入職警隊 2017年選擇移居台中

現時的香港，「警察」和「追求民主自由」，似乎是兩個完全沒可能有關係的字詞，更可說是處於完全對立面，但偏偏現已移居台灣台中的阿朗，就曾經集兩個矛盾字詞於一身，唯一的出路當然就只有離開。

十年警察生涯 社會事件與同袍價值觀分歧

阿朗在2007年考入警隊，以「儆惡懲奸，服務市民」為理想，但經歷不同部門工作，發現跟理想相距甚遠；更重要的是價值觀不同，不過，他坦言工作感覺還是不錯的。「其實在警察部入面的工作，我覺得大部份的時間都不會覺得有甚麼問題，因為那是一個很安全的環境，大家都有一種團隊甚至兄弟情。只不過，有時在社會事件上的想法和價值觀上，我就和大部份同事很不一樣，我認為在法例所容許下，大家應有自由和民主，但很多同事卻會覺得這些都是一種政治手段又或只是純粹的搗亂。」大學修讀新聞的阿朗自言喜歡追求自由民主，或許從一開始就注定跟香港警隊格格不入，只是在未有大事發生時，好的一面總會把壞的一面掩蓋，但到「雨傘」後，鴻溝便開始曝露。

銅鑼灣書店事件為觸發點 優閒台中成理想家

「雨傘後，其實已感覺到問題，到2016年時發生了銅鑼灣書店事件，有不少人被『送中』，真的超乎了我的想像。接着便是立法會議員被DQ，明明有那麼大的民意授權，但也可以被一聲令下取消資格。」阿朗與同袍理念不同，更重要是，香港好像已變成自己不認識的香港，這都令阿朗下定決心要離開。比較幸運的是，阿朗比大多數港人先知先覺，早在3年前（2017年）已決定離開這個變了質的家。阿朗說，新加坡和英國曾經都是考慮之列，但考慮到語言、天氣、歧視及最大的成本問題後，最終選擇了現時不少港人都嚮往的台灣為落腳地。「我們一家都喜歡台灣的文化，也就是大家說的人情味。而台灣之中，台南比較重台語，台北就太潮濕。更重要的是，大城市太像香港，生活急速匆忙，而既然我們選擇離開，當然也希望告別舊有的生活方式。」結果，氣侯相對舒適、感覺相對優閒、物價較低、文化氣息更濃的台中成了目的地。

250萬外闖 經營文具店要「交學費」

要生活也需要生存，雖然大家都說警察「又唔讀書」，但阿朗其實是個文化人。熱愛攝影，更對鋼筆頗有興趣，加上台灣的文青文化，阿朗便決定開設文具店創業。「我留意到，台灣有很多男男女女還會用筆記簿、手帳、寫日記等。大家常常都會去的誠品或者大商場，都必定有一個專賣文具的角落，有一定市場。其實我本身也愛文具，但離開讀書生涯後，已很少機會接觸文具，來到台灣後，希望重新去愛上和認識它們。」他用了近9個月時間搜集資料和準備，向其他店舖偷師，同時了解台灣人的喜好，希望為創業做足準備。「其實當初來台灣，錢也不算多，大概只有250萬，要租屋要創業，花費也不少，幸好當時對移民要求不高，至少不像現時規定要請台灣人工作，可減輕支出。」他表示，雖然店舖處於台中市中心，但人流和人們的消費力都難比得上大城市，即使以為做足準備，但開業之初也遇上不少困難。

手帳是文具店必備品，阿朗在9月開業，當時入了大批翌年手帳作準備。誰不知不少客人早在9月前已買了手帳，結果大部份都賣唔出變死貨。阿朗說這都是為創業交的學費：「還有，印象最深刻是剛開業的時候，自己希望有網址之餘亦有自己的網店，所以很快便成立了自己的網店，甚至落廣告。但問題是根本沒人知道我的店，甚至連這個網址都沒人知道，所以完全白花金錢。後來才發現，用回台灣人較常用的網站，如蝦皮、PC home、Yahoo等流量大的網站，產品才有機會曝光和賣出。」他說，最慘的時候試過幾天也全沒客人，失望得要做司機幫補；但後來覺得，這只會是惡性循環：越少時間打理，文具店只會越做越差，便決定專心學習，堅持打理文具店。他表示，現時文具店可說已上了軌道，雖不算賺大錢，但也足夠支撐生活，更開始嘗試與不同品牌合作，推出自家商品：「我更開始試賣港式奶茶，又送贈有關香港抗爭的貼紙，一方面可為客人講述香港現時的境況，亦可加強店舖的香港感覺，增加獨特性和競爭力。」

3萬8台幣租4層3千呎屋

工作以外，住屋當然也是移民一大問題。只帶着250萬移民的阿朗，決定先租屋。阿朗現居的獨立平房，連地下和天台共4層，地下是文具店；二樓是太太的美術工作室；三樓是住屋；四樓則用作儲物和洗衫，價錢和性價比都不是香港能比的。「其實如果肯住近郊一點可以更便宜，但我們還想留有一點方便，在空間、價錢和方便間選了一個平衡。」阿朗透露，房子租金便宜其實也因為頗舊，所以其實花了不少錢大裝修，但因租約是5年，攤平下，其實租金也不過是萬多元港幣，仍是非常化算。

以香港人自居 堅持教子女廣東話 台中連儂牆感動

「無論去到哪裏，我們都是香港人。即使我們現在身處台灣，拿台灣身份證，但我們不會忘記我們是從香港來的。」阿朗和太太都視廣東話為母語，雖然子女讀書都用國語，但他們亦堅持在家再用母語教學和溝通。「我希望跟他們分享我們的母語，當然也希望他們能用廣東話跟我們溝通。」仍以香港人自居，阿朗當然依舊心繫香港，不時會在Facebook上發表言論。他坦言舊同事的所有WhatsApp群組，早已主動或被動地離開，雖然有點可惜，但道不同，強留也沒意義。而相比昔日「兄弟」，台灣人更讓他感動：「2019年八九月左右，開始有人在台中貼連儂牆，更有人會不定時整理。感觸的是，別人也支持自己家，明明台灣人跟香港人沒有血濃於水的關係，但對香港人卻有這種情感和情懷，希望香港人能享有台灣人有的自由民主，這是很窩心和感動的。」阿朗說，他很珍惜現時在台灣享有的自由，也希望香港有日能重拾這份自由，能如同他在台灣無所畏懼地說出一句，現時連在這篇文章也不能寫出，屬於真香港人的八字口號。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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