做區兒童｜關注天水圍用Zoom開會巡區寫Report 誓不移民 小六生主席：將來冇區議會都堅持

天水圍兒童做區救香港

天水圍社區關注組成立3個月，6位致力「做區」的成員平均年齡只有13歲，大家可能覺得是「區議會事務」：區議員、街坊關注組、跟進、投訴‧‧‧‧‧‧但偏偏創辦人及主席王繼祖只是一名11歲的小六生！關注組的Facebook專頁內容絕不兒戲！開live、跟進設施維修進度、派口罩、落回收站幫忙、出版工作報告刊物等等，「政績」可能比民X聯的區議員更實在呢！而家啲𡃁仔‧‧‧‧‧‧真係好得！

訪問當日，6位成員來了4位接受訪問。4位成員中，除了王繼祖比較「大隻」之外，其餘三位都十分「細粒」，一臉稚氣。他們和記者一起行到訪問的拍攝途中，四人會互相追逐，把兩把雨傘插在背包上扮戰機。當記者提出不如訪問後一起去食雪糕，他們興奮得舉手叫好！關注組背後，原來就是這一片童真！

在成立「天水圍社區關注組」前，主席王繼祖和當時就讀中二的副主席張浩庭本來是學生媒體「日天傳媒」的成員。自言本身是一隻港豬、終日被學校洗腦的王繼祖從沒想過自己會有「覺醒」的一天。「自從見到7.21元朗西鐵站事件後，我成個人醒晒！原來可以有啲咁嘅事發生！」之後加入了「日天傳媒」，積極關注反送中運動，但後來有一名13歲記者被捕，身邊不停有人勸退他們。二人決定退出，轉戰地區事務。其他成員則是二人身邊的朋友和同學，大家目標一致，便並肩同行。

「天水圍社區關注組最主要的工作是關注民生和政治議題。」、「以及社區問題！」、「還會巡視天水圍的情況，看看有甚麼地方需要改善！」他們一人一句說出了關注組的工作，各人都很清楚自己在做的事。雖然關注組暫時只有6人，但分工細緻。正副主席負責行政、文書、對外事務的工作。媽媽不允許出鏡的「X先生」則是「新聞總監」，負責開live、出post。還有「交通部」的彥仔，關注所有和交通有關的事宜。他正在跟進他們學校附近行人過路燈轉燈問題過長的問題：「轉燈轉得太慢了！害我們時常上學遲到！」

疫情關係，這幾名學生都是用Zoom來上堂。落堂後，他們會繼續在Zoom開會，一日一次，討論關注組事宜。星期一、三、五、六，他們都會各自輪流巡區，再把各自搜集到的資料滙報。二、四、日則忙於出post。每逢月初會籌備關注組的地區報，每個月尾則會刊登工作報告‧‧‧‧‧‧想不到，小小的關注組工作量一點都不少！但相比起做功課，他們則覺得寫地區報告容易得多！

主席王繼祖指，現時關注組手頭上最重要的跟進事項，就是天秀路8號天一商城菜檔亂擺放貨物及垃圾的問題。他們曾到菜檔與東主交涉，亦詢問清潔工人的工作情況。最後，在該區區議員林進的幫助下，他們成功將情況報告食環署，該署亦答應會與關注組成員開會商議對策。另一件關注組成功爭取但有待實行的，就是要求領展維修天瑞商場有破損的地磚。談到日後要爭取的事情，主席王繼祖說，是要爭取天水圍成為香港的第十九區！「天水圍的人口面積其實比荃灣更大。荃灣都有自己的區議會，為何天水圍不可呢？」

雖然六人熱誠滿滿，想法多多，但始終「未夠秤」，做事時往往有很多掣肘，簡單如入信申請開街站都需要區議員幫忙。亦有街坊對他們說，小朋友做地區事務是不符合身份，他們應該要專心讀書！一說到這裏，原本「笑笑口」的成員都正經起來：「我可以準確地回答他們，我們除了讀書，還可兼顧社區事務！」這份堅持源自「做實事」的滿足感，「我們做這些事真的沒有白費努力！我們真的幫到街坊！」以前只顧打機的他們，現在一下課就會巡區，除了更深入了解社區的運作外，他們笑言因步行多了，身體也好了！

關注組成員都有一個遠大的目標：成為「區議員」！記者面對這班「初生之犢不畏虎」的兒童，不忍心問太過現實的問題，但心水清的他們早就知道香港現況，坦言不知道到他們長大後區議會還存不存在。「不會輕易放棄！」他們如是說。關注組的口號是「為民請命 堅持到底」。近日大人們都忙於討論移民，沒有BNO的他們斬釘截鐵地對記者說：「不會放棄地區事務！不會移民！不會放棄香港！」

製作：方嘉

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