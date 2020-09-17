香港拾遺遊 | 50年代水磨石樓梯扮花崗岩 戰後軍用綠成天星小輪主色

水磨石招牌樓梯多見於5、60年代或以前的舊樓，特色是價廉物美，歷久常新，易於清潔。

當走過舊樓樓梯，大家有否留意那條冰涼的扶手？原來那是一種漸趨式微、以水磨石融入建築的傳統技藝。記者今日走進港九新界，帶大家用雙手感受這種處於彌留階段、正慢慢消逝的老香港溫度。

建築文物保護師吳韻怡（Wendy）指，水磨石是一種飾面的物料，特色是顏色歷久不褪、可塑性高、可以達至整幅無縫、易於清潔的效果，戰前或五、六十年代的時候，常會用在人們頻密接觸的地方，例如樓梯、大堂、或街市的枱面等。Wendy表示，若想分辨它是不是水磨石，最直接是觀察有沒有一顆顆的黑白色石米。她解釋，水磨石其實是西式的仿石工藝，俗稱「意大利批盪」，有別於意大利批盪，香港的水磨石是水泥混合石英石的石米，而不是雲石碎或大理石碎。

水磨石招牌因不易脫色及易於清潔，過去廣見於街市，但記者在走遍油麻地及旺角街市，只發現數塊水磨石招牌。已六十多歲、在旺角街市擺檔的民信肉食公司第三代傳人梁先生指接手店舖二十多年，凸字水磨石招牌已用了六十多年。而鄰近民信的合益肉食公司招牌更是以紙皮石為底，再配水磨石凸字，店主指自己亦在這裏開檔近五十年。

水磨石招牌雖敵得過時間，但店舖卻難與時間為敵，部份掛着水磨石招牌的店舖並非「名副其實」與招牌屬同一店舖，例如上環的有記合臘味家雖在一九七〇年結業，但至今仍掛着有記合臘味家的招牌。有記合的招牌尚且完好無缺，油麻地街市的多寶肉食公司招牌就有悲慘的下場，新店主頂手舖位大半年，因拆除招牌要花錢，所以依然掛着，但多寶原來同一個大舖位分拆兩個小舖位，招牌亦跟着一分為二，多寶兩字各散東西，最後寶字更被拆走。

缺師傅工序繁複 被時代淘汰

Wendy翻查文獻時發現，香港最早記載有水磨石的是一九一三年的政府文件，記載着政府興建學校或醫院時都用到水磨石，「其實這些都是需要衞生條件較理想的地方，正好符合水磨石易於打理的特色。」戰前建築如灣仔和昌大押及旺角雷生春堂都在門面用到大幅水磨石。別以為它廉價就是市井之物，Wendy指銀行、教堂，甚至半島酒店都曾以水磨石作飾面，可見其應用的廣泛性。

水磨石曾因價廉物美而流行一時，Wendy指在二十年代的政府文獻中有人提議建屋時使用水磨石取代地磚，因水磨石的造工費用低，但時移世易，現時造工費卻非常高昂，一來水磨石師傅稀缺，二來製造水磨石費時失事，每個打磨調色的步驟都花時間：先以英泥粉、黑白色石米加清水混合攪拌至濃稠，其後注入模具中，過程中師傅要不斷拍打模具，排出空氣，避免成品出現氣泡，通常要花一天時間待模中的英泥變乾，每有一種顏色就要重複一次上述的步驟。另外，過程中還需要在水中打磨表面至拋光效果。Wendy擔心水磨石的技藝會式微，「現時我鋪地下，簡單買一些現成的階磚回來，可能一個下晝就已經鋪好，若用水磨石做一個地台的話又要等它乾，乾了又要放在水中磨，折騰數日。」

室內設計師陳丞軒（Keith）指：「水磨石的由來是香港當時不富有但又想做一些西式的設計風格，能看出那時代香港人的靈活性。」

好到底keep到底 保留書法家墨寶

元朗老店好到底麵家店外的水磨石廣告牌，獲Wendy及Keith一致推崇為全港保存得最完整及最美觀的水磨石廣告牌。Keith解釋，廣告牌顏色豐富，因每用一種顏色就要更多時間打磨；其次是廣告牌位於曲身的柱身上，打磨得有如平面沒有走樣令到難度更高；第三，是廣告牌上的蟠桃商標細緻精美；最後是廣告牌上的菜式，全由書法大師區建公所書，為珍貴的墨寶。好到底老闆陳先生指廣告牌在一九六一年鋪設，廣告上所寫的菜式大多數沒有出售，「例如『西露粉』大家都不知是甚麼，其實就是取一個『細路粉』的諧音，就算你上Google都查不到。」老闆解釋即是專門為小朋友而設的麵，像河粉不過較為短身讓小朋友容易吞嚥。

記者：梁中勝

攝影：潘志恆、劉永發

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