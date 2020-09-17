玩物達人●90後大Project　Minecraft建港　望40年完工

鍾意一款遊戲，可以去到幾瘋狂？一班90後Minecraft玩家今年開展一個龐大計劃，打算在遊戲世界中重建1:1的虛擬香港，希望能讓玩家在虛擬世界中找尋香港的美，甚至建造出已消失的建築物，講述舊香港故事。

Minecraft作為一個沙盒遊戲，幾乎有無限的可能，一班玩了八至九年的香港玩家，最近就成立了CubicHK社群，打算與其他玩家一齊建造虛擬香港。CubicHK創辦人Anderson Yu表示：「這是我們現時為止最大型的計劃，希望在有限時間內興建出香港不同的地區。我們發現香港實在太大，太多有趣的地方，所以選擇了幾個我們認為最具標誌性的地方，包括維港兩岸的尖沙嘴、中環、灣仔，作為首先建造的地區。」

計劃開始僅兩個月，他們已經建造出尖沙嘴文化中心對開至海逸酒店及海港城，紅磡車站和中環部份建築都已經完成。走進虛擬的尖沙嘴，無論是建築的外觀細節和顏色，都與真實世界十分相似，究竟是如何做到的？

參考地圖相片 15分鐘「裝修」蘋果大樓

團隊表示在計劃開始時，他們收集了不同的資料數據，例如地政署及國外的城市3D地圖，利用代碼去generate（生成）比例達1:1的香港地圖。這個虛擬香港已經有齊海岸線、山脈，以及全港八至九成三層樓高以上的建築物和主要道路。不過建築物僅是一個個白色立方體，還需要人手慢慢加上細節。「我們生成整個香港之後，全部成員都很興奮，在地圖逛了很多個圈」。

主要負責建造的Karos Cheng在訪問時即場飛到「未開發」的將軍澳工業邨，用了不到15分鐘，就裝修好蘋果大樓的正門。他表示，通常會參考相片以及Google Maps，慢慢為建築物加入細節，但新的建築物如藝術館，就需要實地考察環境。

談到最滿意的建築物，他們不約而同回答：「1881公館！」它亦是難度最高、最花時間的建築。Karos表示：「這個建築物看起來有三層，但編碼生成的立方體只有最底一層，所以我要標不同的點，慢慢興建外形，還原裏面的店舖、旋轉樓梯等。」他補充，因為1881是一個建築群，牽涉的部份很多，所以難度較高。

虛擬C AllStar演唱會 放煙火與fans互動

「我們不想興建完香港就結束，這樣沒有意思，既然我們有一個虛擬地圖，我們可以做更多事。」Anderson表示，很多不同的機構和公司，近年都開始探討Minecraft可以做甚麼，團隊的成員曾與突破機構合作，興建了佐敦區和深水埗區，讓參加者可以在虛擬世界探索外，也可以在真實世界中作對比，認識香港不同的社區。

CubicHK亦參與了全亞洲第一個虛擬演唱會：C AllStar的「Make It Happen @10」，為演唱會興建了紅磡體育館、紅磡車站等一帶的建築。雖然是虛擬演唱會，但亦使用了大量煙火、燈光等舞台效果，歌手亦有用虛擬角色與fans互動，其中一幕就於紅館屋頂演唱，實現了現實難以達成的場景。記者亦親身體驗過，紅館非常宏偉，舞台效果亦很出色。

「我們希望可以透過這個虛擬地圖，讓大家認識自己的城市。有些故事可能藏在建築物中，甚至有些建築物已不存在，但我們仍可以在地圖上找出它，講述它的故事。我們有想過，能否重現九龍車站，告訴現在的小朋友，現在尖沙嘴這個鐘樓是有故事的。」他們表示，現正籌備這類建築故事，透過Minecraft和真實環境，描述建築物當年和今日的轉變。

CubicHK的核心成員約20人，整個社群大概有300人，但建造者遠遠不夠。那計劃甚麼時候可以完成？Karos笑指：「起碼40年，我要求比較高，目前我每一天都有跟上進度。」Anderson則表示：「我覺得40年誇張了，我希望8至9年內完成。」他們都希望，能找到更多人參與這個計劃，盡快完成創舉。

起格的自由世界

Minecraft是一款沙盒遊戲（nonlinear gameplay），有極高自由度，並沒具體任務或目標，全由玩家自決要做甚麼。Minecraft有多種遊戲模式，如讓玩家收集食物和武器、再打怪物的「生存模式」；在3D空間自由興建不同風格建築物和地形的「創造模式」等。遊戲內絕大部份事物都是以立方體為基本單位，就像一個起格的世界。

記者：梁志穎