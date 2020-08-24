南丫島蜥蜴｜87歲伯伯人蜥合一行街出巡 曬太陽按摩帶游水：佢係我個孫

南丫島有個蜥蜴奇人，87歲伯伯人蜥合一行街出巡，帶他的寵物蜥蜴曬太陽、按摩、帶游水，像孫兒一樣般寵愛。所有街坊一定認識他，他便是今年87歲的楊伯，和他的寵物「老闆」。「老闆」是蜥蜴，橙黃色的外皮，單計尾巴像人腳般長，每次楊伯都會將老闆放在自己頭上行街出巡，例必引起人爭相圍觀。每次出巡除了帶牠曬太陽外，還會按摩和帶牠去「浸鹹水」。楊伯和老闆相處，就像爺爺對着頑皮的孫兒般，在訪問中聽得最多便是「你聽不聽話？不聽話，我便打你了」、「望向這邊，站好些」，楊伯更會主動向遊人街坊介紹老闆，「牠很聽話，可以在你頭上拍照，我說不用怕便不用怕吧！」

相識楊伯，是由於他的出巡實在太惹人注目，頭戴太陽帽的他，頭上竟然托着約四磅多的蜥蜴，在南丫島大街上輕鬆地漫步。有街坊說：「他每日帶住蜥蜴出來曬太陽，有太陽便出來，沒有太陽便不用出來，老人家可能怕寂寞，喜歡和人打開話題。」楊伯在8年前，於灣仔雀仔街花了$750買老闆回來，「那時，一般變色龍都是$500，見牠顏色特別美（便買了牠）。初時只是像手指公般大，養了8年就越養越大隻。」老闆平日會吃麥皮蟲和菜，有時樹葉都會吃，冬天會冬眠，須要用枝燈照向牠。「牠都不懂咬人，沒有牙，不過抓很尖利，有時被牠抓到便流血，我身上衣服都抓到爛了。但整體來說，養牠很容易，最初不要讓牠走，要綁住牠，否則會走得好快；現在牠習慣了，便不敢四圍走，牠經常會爬上顆樹，我都習慣了。養貓養狗不太好玩，牠不用我經常抱，一上身便爬上頭，經過的小朋友個個去玩牠摸牠，多好！」訪問期間，楊伯更將老闆搬上記者頭上，楊伯說，「我和你說牠很乖的，你不要怕。」牠是否甚麼人的頭都會上去？「我和牠說便上，你看牠現在都沒有動。」攝影師最擔心還是老闆會否在記者頭上大小二便，楊伯說：「小便牠一日去一次，大便牠剛去完，所以不用擔心，有些人喜歡玩便會將牠放在頭上，但大多數都不夠膽。」老闆在訪問時靜止了5分鐘，嚇到記者即刻彈起來大叫。「牠聽懂我在說甚麼，牠只是不懂得說話，所以無聲音發出出來，其實我都未聽過牠的聲音。」平日，楊伯除了會和老闆曬太陽和按摩外，最喜歡的活動便是浸下鹹水，牠游水特別快，四隻腳縮入去，尾擺來擺去，靈活得很。

楊伯有9個仔女9個孫，現在和仔女同住南丫島。不過因為他們工作經常早出晚歸，所以平日多得老闆陪伴解悶。「我對牠這樣長時間都有感情，前年有人問我，可不可以賣給他，他說30萬，但我不會想，養慣了有感情，我當牠是我的孫。」

記者：何嘉茵

攝影：伍慶泉、呂皓怡

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！