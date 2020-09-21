PS5 Xbox Series｜買機須知 行貨炒價過萬 水貨市況預測 揀數位版定係光碟版？

PS5炒價至少要一年才回落 Xbox Series預計炒兩三個月 比較Xbox Series X和Xbox Series S

PS5行貨預訂上周五引發多區出現久違了的排隊人龍，預訂約一小時就額滿，行貨PS5在網上炒價出現過萬元一部。至於Xbox Series亦在今天接受預訂，估計不會出現人龍，但貨源亦未至於充裕，可能會有小炒價出現。究竟要購買兩部新世代遊戲主機，有何須知呢？現在一次過告訴大家。

如何買到行貨機？

PS5行貨預訂已完，保守估計暫時全港預訂到的人不夠3,000，網上暫時放售訂單約$7,000至$11,000，最多人放$8,000。現階段想買行貨機只能上網捱炒價買單，建議大家先觀望一下。根據往績，PS新機都會有首賣日，但今年有疫情，所以要留意PS官方公佈。至於Xbox Series則在9月22日明天開訂，可在Microsoft特約網上商店、百老滙和豐澤的門市及網店都有預訂。按PS和Xbox在Facebook的預訂帖子Like數與反應，估計Xbox Series不會出現PS5的排隊人龍。

如何買到水貨機？

Amazon、Rakuten等購物網站已經售罄或變成炒價，而到非PS Platinum Shops的遊戲店，其實亦有機會可買到PS5水貨機。荃灣One Station遊戲店店長Hin告訴我們會引入水貨PS5，「預計發售日（11月19日）也會有售，不過因為我們非PS Platinum Shops，所以未必有行貨，只能靠其他版本（水貨）。我們希望能貼近正價發售，但屆時要看來貨價。」Hin表示PS5行貨與水貨基本上沒有分別，都可設定不同語言，唯一分別是火牛，還有水貨沒有保養，其他的全都一樣。至於Xbox Series，Hin就表示不會入水貨。

預計出機日炒價約幾錢？

Hin預計PS5行貨發售日，行貨應該炒至五六千元以上，因為多個國家早於11月12日出機，水貨會更早推出，有望緩和行貨炒價；而一般水貨會比行貨低$300至$500，Hin補充：「不過香港的市場很難說得準，要看大陸有多少人會來買機，還有肺炎疫情也會影響銷情。」Hin認為Xbox Series都有機會出現炒價，「我們現在也有十多張訂單，當然不會像PS5網上傳言炒至$8,000那麼高，但也有一定的市場需求。」

PS5炒價何時回落？

Hin認為至少要一年，PS5炒價才會回落至正價，「回看前一代主機的走勢，也要一年才會回落至正價。因為大陸就算正式發售，但國行有很多限制，所以不少人還是想買港版或其他版本主機。」Xbox Series若有炒價，則可能在兩三個月內就會回落至正價。

新機兩個版本有何分別？

PS5兩個版本，分別是PS5和PS5數位版，唯一分別是數位版減少了Ultra HD Blu-ray光碟機，只能下載遊戲。至於Xbox Series X和Xbox Series S，不論外形和硬件規格都有分別：Series X備有Ultra HD Blu-ray光碟機，Series S則沒有；兩者的CPU是一樣的，GPU則Series X採用更高階的12 TFLOPS；RAM和SSD的容量也不同。而最大分別是遊戲畫質表現，Series X支援4K@60 FPS，Series S只有1440p@120FPS，絕對一分錢一分貨。

不論PS5或Xbox Series，跟機的首發遊戲都不多，要到12月才會較多遊戲。希望大家在買新主機前能對主機多一點了解，祝大家成功買到心儀主機！

記者：馬子聰

編輯：鄒仲安

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