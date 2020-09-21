牙膏冷知識｜成份解構懶人包 刷牙誤吞落肚都無問題？ 食完飯即刷牙可能越刷越衰

刷牙時吞牙膏落肚有冇害？ 牙膏成份你要知

刷牙日日都要做，坊間一直有很多相關的迷思，例如飯後應否立即刷牙？牙膏又可否吞落肚？日日用的牙膏，成份很複雜，看到一大堆似懂非懂的名詞，相信大部份人都不明白，不用擔心，今次就為大家解釋部份常見的成份。

牙膏通常由活性成份和非活性成份組成，通常包括：

防齲劑（氟化物）：氟化物可增強牙齒的健康，使琺瑯質再礦化，有助於防止蛀牙。

脫敏劑：可減少牙膏中的活性成份所引起的口腔不適。硝酸鉀（potassium nitrate）和氟化亞錫（stannous fluoride）是牙膏中兩種常見的脫敏劑，硝酸鉀中的鉀離子使神經細胞去極化，降低牙齒的敏感性，而氟化亞錫則以錫堵塞齒質小管（dentinal tubules）來降低敏感性。

抗菌劑：氟化亞錫有助於減少牙齦炎。焦磷酸鹽和檸檬酸鋅有助於減少牙結石（牙垢）的積聚。

研磨劑：通過磨擦去除牙齒表面污漬。研磨劑例子包括碳酸鈣、脫水矽膠、水合氧化鋁、碳酸鎂、磷酸鹽和矽酸鹽。

洗滌劑：作用是產生泡沫，有助增加刷牙過程中牙菌斑和積垢的溶解度。洗滌劑例子包括月桂基硫酸鈉、月桂酰肌氨酸钠。

調味劑和非熱量甜味劑（如糖精）：令牙膏有不同口味。

保濕劑：有助防止牙膏中的水份流失，例子包括如甘油、丙二醇和山梨糖醇

增稠劑或粘合劑：包括礦物膠體、天然膠、海藻膠體或合成纖維素，可穩定牙膏配方。

過氧化物：有助去除頑固污漬，例子包括氫和過氧化脲。

吃飯後刷牙好嗎？

牙齒上的白色粘性薄膜是牙菌斑（plaque）。當進食含糖的食物後，牙菌斑裏面的細菌會產生酸腐，侵蝕琺瑯質，導致蛀牙。除此之外，未清除的牙菌斑會變硬，形成牙垢，而積聚的牙垢會導致炎症，從而引起牙齦疾病。在進食後立即刷牙，可以在細菌有機會腐蝕琺瑯質前清除細菌，防止蛀牙。

但吃完酸性食物或飲料（例如酒、肉類、乳酪、蛋黃）後應避免立即刷牙，因為酸性食物和飲料會令琺瑯質變軟和脆弱，如果在牙釉質變硬之前刷牙，會有機會令琺瑯質磨掉。因此，大多數牙醫都會建議在食用酸性食物或飲料後等待30分鐘，使琺瑯質有時間進行再礦化後才刷牙。

牙膏可以吞下嗎？

牙膏含有氟化物，如果小孩在長出恆齒期間攝入過多的氟化物，有機會導致氟斑牙形成。恆齒會出現白色的條紋或斑點，嚴重時琺瑯質會變得粗糙，牙齒會留下永久性的棕色條紋，有少數嚴重患者則會牙齒缺損或過早脫落，影響消化功能。

如果偶爾在刷牙時吞下牙膏，其實是對人體安全的，但如果攝入過多的氟化物，則可能會導致胃部不適、噁心和嘔吐。但要留意，成年人攝取5－10克氟化物才會致命，這大約與八支牙膏中的含量相同。

Reference:

Saeid Badie, DDS

Islington Dental Clinic.

American Dental Association

撰文：inscie

動畫：怪奇

編輯：鄒仲安

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