你的優惠︱淺呷日本文豪的浪漫哀愁 藉「清酒」寫出不可方物的美

任何一樣事物之所以可以昇華成文化，背後總有它超越物質層面的價值。而說到日本清酒，把它在歷史中釀成國粹的原因也許很多，但日本一眾文豪絕對佔當中一席位。近年開始品味日本清酒的人眾多，越來越多人透過不斷學習日本酒的知識而考取稱之為「唎酒師」的名銜，正如紅酒等西方佳釀一般有品酒師的專業資格認證。清酒的知識既深且廣，網上亦有大量資料向有興趣入門的讀者介紹，所以本文在此不贅。反而想跟大家一窺在沒有專業資格認證的年代，那些嗜酒的日本文豪，到底視酒為何物？

太宰治，就算你未拜讀過他的作品，都必定聽過他的名字。不知「無賴」何以在文學中自成一派，都總能舉出《人間失格》他這本廣為人知的著作。無論生前爛醉成如何的模樣，這位日本文豪，應該從沒有想過今日的他竟然可以成為流行文化中的熟悉名字。由電影到漫畫，由傳記到科幻動畫都居然可以看到他的身影。

但酒始終與他成一絕配，豪飲的形象深入人心。諷刺的是，在他的作品《酒之追憶》中透露出，其實他本身不勝酒力，每次喝完清酒之後，總要藝伎們為他剝柿子給他嚥下，反反覆覆日子良久後，才漸漸習慣了清酒的味道。酒於太宰治，有人認為是作為沒落貴族出身的他，對人生無可作為，想要反抗自己的出身，卻又無能為力的出口。他的名句「生而為人，我很抱歉」，現今即使在網絡世界，人人都懂得引用甚至濫用。但在《東京八景》一作中的他，對世界的美麗是盼望，是感激活着的。人在不同時候總有不同面向，也許對太宰治來說，其實酒是讓他勇於表達當下真我想法的寄託品。

既生瑜，何生亮。同年代中的另一位文豪三島由紀夫，有如太宰治的反面。像太宰治《斜陽》這般的作品，三島更加直指根本難看得連第一章也看不下去。三島文風剛烈，一生執迷於「美」。而說到酒品，三島則可謂非常節制，對酒量亦必會恰如其分，自我管理非常嚴謹。三島好美酒，對酒似乎更多是以欣賞「作品」的嚴謹去品味它的美。

坊間一直以三島由紀夫的《金閣寺》，去闡述他個人對美學的理解。火燒金閣寺的情節，有如燈蛾撲火般的璀璨，也許在這個美學觀下，美酒對於三島都是一種肯定的美，不似太宰治的爛醉模糊，而是要清清楚楚的感受它。

篇幅有限，對於兩位文豪的品酒觀，其實本文連點題般的皮毛也談不上。但有趣的是，據說後來三島對亦師亦友的川端康成的來信中透露，自己對太宰治《斜陽》往後的篇章，其實是心抱欣賞之情。斜陽下的金閣寺仍燒得正盛，看似文風相左，酒品大相逕庭的二人，卻是一體兩面的脆弱櫻花。也許下次，當我們品嚐着日本清酒時，除了懂得琅琅上口它產地、製法、心白、軟硬水、精米步合等等的硬知識外，不妨想想能否從那個微醺的你，了解自己更多。

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