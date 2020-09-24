貓狗辦公室｜寵物友善企業盛行 台灣網民晒毛孩相伴工作萌照

台灣網民分享毛孩上班照 研究指寵物陪伴工作效率更高

相信有養寵物的打工仔，上班時定必很掛念家中主子。台灣新北市動保處近日就發文徵集在寵物友善企業上班的打工仔分享寵物萌照，吸引了大量網民留言大晒萌寵。

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新北市政府動物保護防疫處在Facebook發文，讓在寵物友善企業工作的打工仔分享愛寵萌照，各行各業的網民紛紛分享在公司與寵物一起工作的照片。這些公司包括了電商品牌公司、牙醫診所、媒體公司、二手汽車行等等。有在二手汽車行工作的網民表示，公司歡迎員工帶寵物上班，同事間更會幫忙遛狗，直言「有毛孩子一起上班整天都開心」；也有網民指公司沒有讓員工帶寵物上班的常規，不過就會每月舉辦一日寵物日；另外也有網民分享公司收編的浪浪的萌照。

在外國，許多公司也容許員工帶寵物上班，除了可以讓獨居的員工不必記掛着家中主子，工作時有寵物相伴亦能提高工作效率。據美國維珍尼亞聯邦大學（VCU）在2012年的《工作場所健康管理國際期刊》（ International Journal of Workplace Health Management）發表的研究報告，帶狗狗上班的員工的壓力荷爾蒙指數較將狗狗留在家中為低，工作效率更高。

美國寵物照護協會（Pet Sitters International）在1999年，把每年6月最後一個星期五定為「帶狗上班日」（Take Your Dog To Work Day），今年已舉辦了22屆。協會鼓勵企業在這天讓員工帶狗狗上班，感謝狗狗平日的陪伴。

資料來源： 新北市政府動物保護防疫處@Facebook

撰文：陳曉欣

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