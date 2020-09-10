鐵漢柔情｜車房仔援救受困車頭奶貓 化身廿四孝貓奴「拎阿妹支眉鉗捉蝨」

車房師傅，感覺粗獷，但原來面對出生不足一個月的小黃貓時，竟變柔情萬種。荃灣一家車房的幾位師傅，早前偶然下救出了受困車頭的流浪貓，更決定把牠「收編」。他們捧着身輕如紙的黃貓仔時都不禁變得輕聲細語，看着牠逐漸長大，撒第一泡尿，會跑，會跳，簡直有當爸爸的感覺。

車房師傅阿誠說，沒有想過網上會出現如此大的迴響，救貓只是出於偶然，「有位客人因為聽到車頭位置傳出貓咪叫聲，於是把車駛過來後叫我們檢查。」阿誠指，運作中的車頭機件有可能會燙傷貓咪，又或者貓咪在行車中途跌落馬路，亦有機會被輾斃，所以大家起初都甚緊張。不過他們檢查後發現，子貓躲於保險桿後方，雖然屬於車頭難以觸及的位置，但幸好不算是太危險。車房幾位師傅只需把三個底板拆開，花了十多分鐘便把子貓救出，最後更決定把牠據為己有，取名簡單直接，就是用車房的名字：科達。

麻甩佬講BB話：餵奶奶

雖然這家車房幾位師傅都有飼養小動物或貓咪，但卻甚少接觸或照顧仍然需要吃奶的子貓。另一位師傅阿樂回想，面對脆弱的小生命，大家霎時間都顯得手足無措，「因為大家都是男生，說話聲大大，但是一看見牠，大家都變得細細聲，生怕嚇倒牠。尤其是起初幾天，不是牠在抖，是我們在抖，因為不知道怎樣處理才好。」Hugo師傅亦憶起救出科達當天，大家都非常雀躍，原本當天休假的他也特意趕回來看看新成員，「有攝影同事為牠拍了幾張漂亮的沙龍，也有師傅竟然說起叠字BB話，甚麼『餵奶奶』之類。」幾位師傅說畢也不禁失笑。

阿樂家中有三隻貓咪，其中一隻更是貓B時期開始飼養，於是自告奮勇先把科達帶回家照顧數天，「但始終湊貓B已相隔多年，所以立刻做功課，要餵些甚麼買甚麼，馬上出去準備好。又生怕牠會着涼、感染細菌，所以也問了獸醫診所要怎樣處理。直至幾天後看到牠顯著地精神多了才放心下來，再交給下位同事接力。」同事們都非常關心科達，不停拍照並更新最新狀況，讓大家都可以日以繼夜追蹤牠的最新狀態。

24小時on duty 見證種種「第一次」

現時科達主要由Hugo負責照顧，他爆料指，起初曾用妹妹的眉鉗為牠捉蝨，眠乾睡濕……經過一個多月，餵奶等日常照顧都已慢慢熟練起來，Hugo侃侃而談：「很難搞的，每次餵牠的時候都要用一小時。因為有時候牠會跑來跑去，停下來又吃幾口，不會一次吃掉所有東西。」科達正長出牙齒，開始不願意飲奶，踏入進食固體食物的階段，「我們到附近寵物店問，老闆說可能牠想吃其他東西，於是介紹了啫喱狀的貓糧，小貓也適合吃的。起初牠不太願意吃新的東西，把食物塞進去的時候牠會吐出來，要再多塞幾次才肯吃。」

幾位同事每當談起照顧貓B的種種，車房都笑聲震天，「其實起初是很辛苦的，那幾天有點像是照顧初生嬰兒。每兩小時餵一次奶，而且是二十四小時無間斷，夜晚都冇覺好瞓。」然而能親眼目睹幼貓的很多「第一次」，Hugo仍覺值得，「就像小孩說話或者走路似的，現在第一次看到小貓跑、第一次嘗試跳、第一次吃固體食物、第一次自行排便，這些全部都印象很深刻。」

他們更為科達開設ig，記錄牠的成長點滴。見到科達與Hugo家中的兩隻貓咪，由起初的互相觀察、打打鬧鬧，至現在友好地為科達舔毛，Hugo也表示老懷安慰，更高興是可以透過社交平台跟更多人分享這件事，感受到人間有愛，「這是件開心的事，有很多關心小貓的朋友給了我們很多意見，告訴我們要怎樣餵貓。他們又會再轉發出去，大家一起分享這份喜悅，希望幼貓可以繼續健康地成長下去。」

記者：黃藹婷

攝影：張志孟 蕭志南

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！