體臭成因｜西蘭花蘆筍有益但會令人有體味 營養師建議食蕉可改善

營養師提醒蔬菜同魚會影響體味

夏天天時暑熱，不少人都擔心會有臭汗味，其實食物會影響身體所散發出的氣味，究竟甚麼食物會導致體臭？又有沒有食物能夠增加體香呢？

註冊營養師Macy透露，有很多款食物都會影響體味，例如十字花科的蔬菜，包括椰菜花、椰菜及西蘭花，甚至蘆筍都會影響體味。因為這幾款蔬菜在體內消化後會產生硫質，嗅起來像變壞了的雞蛋，會直接影響體味，散發出來的氣體也會有相關氣味。第二類最常見可直接影響體味的是咖喱，洋葱和蒜頭。洋葱和蒜頭食用後都會有強烈的口氣， 而身體消化咖喱後， 會經由毛孔和汗水發放氣味， 所以食用咖喱後身體散發出一陣咖喱味一點也不出奇。另外有一種直接影響體味的罕見病，名為臭魚症。有些人不能消化魚類或海鮮類的其中一種胺質，導致有一股魚臭味，未必與個人衞生有關。

有食物會導致體臭，但沒有一種食物能直接增加體香。如果想改善體味問題，營養師建議可一星期吃兩至三次高益生菌食物，例如是益力多或乳酪。另外可多吃高益生元的食物，例如是香蕉和麥皮，因為益生元其實是纖維，可幫助吸收益生菌。

坊間指吃菠蘿會增加女性下體體香，但其實至今未有任何科學根據支持這說法。導致下體有異味的原因有念珠菌或長期尿道炎，每日喝約50毫升紅莓汁能有助預防尿道炎，而導致念珠菌的原因是下體菌量過多，服用紅莓素也有一定幫助。

雖然沒有方法可直接增加體香，但透過改善飲食習慣就能夠避免體臭的問題。

記者：馮思穎

攝影：蕭志南

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