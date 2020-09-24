Nvidia RTX 3090顯示卡評測｜3080、3090跑分比較 售價炒上$14,000 實測4K光追表現

電腦界熱話Nvidia GeForce RTX 3090顯示卡正式面世 YouTube Van仔實測跑分 4K解像度和最高畫質試玩Death Stranding、Control、Shadow of the Tomb Raider及The Division 2

Nvidia新一代顯示卡RTX 3070/3080/3090一公佈就成為電腦界熱話，再加上PS5和Xbox Series推出在即，電腦砌機迷或是遊戲迷都甚為關注。RTX 30系新卡採用Nvidia第二代RTX架構Ampere，配備第二代光線追蹤（Ray Tracing）核心，聲稱比上一代最高可提升2倍效能以及1.9倍能源效率。低階的3070都比目前高階板RTX2080 Ti更強性能，令一眾網民嘩然。

RTX 3080早前已經正式推出，貨源極為短缺，市價約$7,000以上，機皇3090亦正式見街，首賣貨量極少，預計售價超過$14,000。價錢貴成一倍，效能又如何？我們借來GALAX RTX 3090 SG（24GB）和GALAX RTX 3080 SG（10GB）兩張顯示卡，由YouTube頻道ValorGears網主Van仔跑分試卡。

跑分測試 3090小勝3080 10%左右？

另外也附上Van仔自備的2070 Super、2080 Super上代顯示卡的跑分，全部測試除了顯示卡外，用的都是相同硬件配置。我們以3D Mark軟件跑分，分別作Port Royal、Time Spy Extreme、Time Spy、Fire Strike四個測試。

RTX 3090分數依次為12,515、8,327、16,570、31,387

RTX 3080分數依次為11,403、7,706、15,958、30,726

RTX 2080 Super分數依次為 7,113、5,301、11,562、24,012

RTX 2070 Super分數依次為 5,832、4,591、9,861、22,197

3080和上一代2080 Super比較，有顯著提升，而3090跑分比起3080大約有10%的增幅。

遊戲測試 DLSS改良 3090新game表現佳

遊戲實測，以3090和3080顯示卡分別試玩《Death Stranding》、《Control》、《Shadow of the Tomb Raider》、《The Division 2》。

其中對應DLSS 2.0（Depp Learning Super Sampling）的《Death Stranding》效能分別最大。畫質和光線追蹤都開啟到「高」，以4K解像度運行，3090的幀數能突破140fps，3080則維持在120fps。

另一款遊戲《Control》的光線追蹤效果對機能要求極高，上代卡王2080 Ti開盡畫質再開光線追蹤和DLSS，fps大多在50以下。3080在測試中能運作到63fps，3090則能達69fps。

《Shadow of the Tomb Raider》開啟「極高材質品質」和「高光線追蹤陰影品質」後，3080平均幀率為74fps，3090達80fps，此遊戲用到DLSS 1.0，和2.0遊戲比較，兩卡差異就沒有那麼遠了。

《The Division 2》並不支援光影追踪技術，同樣以4K解像度和最高畫質測試3080平均幀率為74fps，3090達80fps，兩卡表現相約。

評測總結 3090要8K新game先試得到？

Van仔指，單就這次測試結果而言，3090比3080效能有10~20%的提升，或者比想像中低，但3090記憶體達24GB容量之高，明顯針對目前仍未普及的8K遊戲和專業3D繪圖用家，目前遊戲未必能試盡3090性能。

至於是否值得換卡升級，Van仔覺得重點是4K遊戲：「如果沒有興趣追4K的話，其實吸引力不大。想玩4K的話則可以入手，過往，遊戲要行到4K 60fps的話，上一代最高級的顯示卡都勉強，現在新卡幾乎穩行 60FPS，Nvidia亦改良了DLSS技術，新game用新卡表現應該會越來越好，對畫面有要求嘅或者就要追喇。」

測試協力：Valor Gears

測試產品提供：Felton Distribution

記者：司徒港燊

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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