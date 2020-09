睡眠功能│嬰兒睡眠節奏2.4歲出現突變 美國研究：發育時負責修復腦袋

嬰兒睡眠突變目的:修復腦袋

科學家透過了解睡眠節奏的變化,終於解開了一個大腦發育之謎。儘管今天科學家對睡眠的認識越來越多,但數十年來都留下很多問號。例如為何我們睡覺分幾個階段,目的是甚麼?為可不同動物,有不同成長階段,睡眠長短和節奏會有變化?為何老鼠的睡眠時間比大象長五倍?而嬰兒又比成人需要更長的時間睡覺,好像整天都在睡呢?

美國新墨西哥州SFI研究所的研究團隊,觀察到嬰兒在大約2.4歲的時候,睡眠節奏出現突變,其中大部份睡眠從所謂的「快速動眼期」(REM)轉變為「非快速動眼期」(NREM)。首先大家知道,睡眠大致分四個NREM階段和一個REM的階段,這些睡眠期節奏不同,腦電波各異,而且會反覆交替,並非直線進行,例如成年人一個晚上,通常會發夢的REM期,會間歇性地出現(見圖)。

嬰兒的REM期就特別多和長,研究發現,直至2.4歲時會作出轉變,整個睡眠時間縮短之餘,亦由REM期轉化為NREM期為主。他們觀察到這個變化,洞悉到大腦發育的基礎,也進一步確定了睡眠的目的。嬰兒2.4歲前的REM期,主力負責重組資訊功能,當轉變為NREM期,則負責修復腦袋的功能。研究團隊解釋,他們減少睡眠和節奏出現變化,部份因為腦袋不再須要形成許多新的神經連繫。負責撰寫研究的SFI生物學教授Van Savage指出,此前突變的歲數以往還未確定,所以今次研究有重大的意義。該報告於9月18日在《Science Advances》期刊發表。

如上述,專家一般認為,睡眠有兩大功能 ,一是神經重組,它的本質上是負責學習,在嬰兒時由REM睡眠負責,另外就是腦袋的修復,主要由NREM負責。我們清醒時,大腦會因血液流動和日常產生的有害化學物質而遭受損傷,睡覺剛好解決這問題,在睡眠時進行大腦重組和修復的工作,研究團隊比喻為地鐵在夜間進行的修復,以避免干擾日間正常交通運作。

撰文:陳以恒

