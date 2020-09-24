狗公園｜屯門海濱花園全面開放為「寵物公園」最後數小時諮詢 動物團體急籲狗主支持

提交回條支持屯門海濱花園作寵物共享公園 今日截止

為滿足屯門區放狗人士需要，康文署建議將屯門海濱花園開放為「寵物共享公園」，並就此進行諮詢，今日（24日）截止。網上傳言有「仇狗」市民反對，動物團體擔心計劃會被擱置，故緊急呼籲愛狗人士提交回條支持。

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康文署是次建議全面開放屯門海濱花園，予市民攜同寵物進入使用。狗隻須以帶或繩子牽引，康文署亦會於公園內加設狗冀收集箱，並加強場地清潔，有關安排參考了西九文化區及彭福公園的做法。

此措施大大增加毛孩福利，但非牟利獸醫服務協會NPV創辦人麥志豪及《香港動物報》均指，有「仇狗人士」動員街坊入紙康文署反對，擔心會令計劃擱置，甚至影響到往後香港其他社區建設「動物共融」設施，故大力呼籲市民把握最後機會，向康文署表達支持意見。《香港動物報》更向屯門區區議員發公開信，促請支持屯門海濱花園開放成為寵物共享公園。

如想就諮詢表達意見，可於今日內下載諮詢文件及回條，傳真至24625418／24503014，或親身到屯門屯喜路1號屯門政府合署2樓屯門民政事務處遞交意見。

記者：李珮禎

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