分享喜悅的麻煩 - 李純恩

英國新任駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）跟中國駐英大使劉曉明見面，劉大使送了一本英文版的《習近平談治國理政》給吳大使，吳大使喜獲寶書，高興地與劉大使一人扯着寶書一端拍照留念，之後還把照片發到網上，跟廣大網友分享喜悅，不料遭到英國許多不識好歹的網民和政客攻擊，說她有辱國格。

如今網絡流行分享，吃了一道好菜，買了一件新衣，又或者得到了什麼便宜，一高興就放上網去，與人分享，常常獲讚，也常常出事。吳大使喜獲習大大寶書，想跟網友們分享喜悅，讓大家都高興一下，結果惹禍，想必感到十分委屈。

其實這種「分享喜悅」的是非，在還不知道互聯網為何物的時代就有，比如在中國「文革」的時候，若有一個人跟毛主席握過手，為了可以跟人「分享喜悅」，他就不洗手了，他的手因為沾過毛主席的寶手，間接有了寶氣，所到之處，想跟他握一握手沾一沾寶氣的人不知道有多少。握了他的手，就等於握毛主席的手，喜悅就這樣「分享」了出去。那時候，大部份人都羡慕死這個人了，當然也有小部份人因為妒嫉而不去「分享」這一份喜悅，還惡毒地說這個長年不洗手的人神經病。

吳若蘭大使今日的處境也類似，英國那麼多政客，唯獨只有她得獲習寶書，恨得流口水牙癢癢的一定大有人在，因妒成仇，就大肆攻擊吳大使了。所以吳大使一點不用把這些無聊人放在心上，只管回家仔細研讀學習，如入寶山，先熟門路，做了「中國人民的老朋友」，以後予取予攜，必不會空手而回。