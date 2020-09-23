李嘉誠捐錢│香港大學收1億元引入諾貝爾得獎技術 低溫電子顯微助製藥緩解糖尿諸疾病

李嘉誠基金會捐錢助港大引入諾貝爾得獎技術

李嘉誠基金會早前支持香港大學李嘉誠醫學院成立「低溫電子顯微設施研究中心」，捐出1億港元。聽到低溫電子顯微（cryo-electron microscopy，簡稱Cryo-EM），或許大家一時間沒有頭緒。其實這種在2017年取得諾貝爾化學獎的技術，可說是結構生物學的一大突破。硏究人員在此技術下可清楚觀察高解像度的3D蛋白質結構，有助未來研發藥物生產和設計，令藥物可更針對性治療如傳染病、癌症、糖尿病、腦神經退化障礙、心臟病等疾病。2015至2016年間寨卡病毒一度威脅全球，2016年美國印第安納州普頓大學（Purdue University）便使用了低溫電子顯微來觀察寨卡病毒結構，了解其蛋白質跟患者體內其他化合物的相互作用，找出蛋白質中的藥物標靶，繼而有效地運用在設計藥物的層面。

近數十年間，科學家一直為硏究如何更清晰地觀察生物分子。早在1950年代，X射線晶體學（X-ray crystallography，簡稱 XRC）面世，科學家利用X射線照射結晶後的生物分子，再經過計算，從而推算出生物分子晶體的結構，可是此技術只局限於觀察部份蛋白質。而核磁共振光譜法 (Nuclear Magnetic Resonance，簡稱NMR） 則只限於觀察較小的生物分子。而過去一直採用的電子顯微鏡，以高解像度觀察生物分子，不過觀察需在高空環境下進行，高強度的電子束亦會令生物分子變質，而低溫電子顯微技術，便正能解決此方面的問題。

因低溫電子顯微技術Cryo-EM而取得諾爾化學獎的蘇格蘭學者韓德森（Richard Henderson） ，他利用留在細胞膜內的菌紫質（bacteriorhodopsin）不易因真空環境變形，且在液態氮的冷凍環境下樣本不易受到電子束破壞的特性，以電子束觀測菌紫質。

為了保護被觀察的生物分子的結構，團隊另一位學者杜巴謝（Jacques Dubochet）想到先把液體樣本鋪附在金屬網上而形成一層薄膜，再將薄膜浸入攝氏負190度的液態乙烷。那樣本中的水便會變成「玻化水」（vitrified water）（即令水形成無結晶的玻璃化狀態），令科學家可更作清晰的觀察。

團隊中另一名成員法蘭克（Joachim Frank） 更設計出一種演算法，把原本排列角度是隨機的生物樣本以不同角度拍攝的2D影像，計算再整合成極高解像度的3D圖像。

及至2013年，電子顯微鏡的技術日漸成熟，其解像度已提升至可觀察細胞內每個原子的位置，令科學家可細緻地觀察蛋白質。

技術自發展而來，世界級各地的硏究院亦先後增設了低溫電子顯微設施，不過有專家指Cryo-EM成本極其昂貴，頂級儀器設備需700萬美元，另外每一天的營運成本高達數千英鎊。看來香港的科研要維持下去，還得富豪有心人繼續鼎力支持。

資料來源︰nobelprize.org 、香港大學李嘉誠醫學院

撰文︰李飛

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