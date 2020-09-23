梅窩英國大叔｜棄銀行筍工為李小龍移民香港 最愛食乳鴿行深水埗 「香港人好誠實 唔會見西人就呃」

愛上香港的英國人Gary Brightman愛吃乳鴿，愛飲茶，最愛是儲超級市場印花，更愛到深水埗黃金電腦商場、鴨寮街尋寶

一次遊行，令「我好鍾意香港」成為潮語。人人都在社交媒體上，爭着說自己「有多愛」香港，甚至在不少討論中，提到要達到怎樣的標準，才算是「愛」香港。

喜歡、鍾意、愛，是一種「形而上」的概念。

但是，這些形而上的感覺可以量化嗎？

自1980年代首次來香港旅行，愛上香港的英國人Gary Brightman告訴我，愛一個地方，愛一個人，不用宣之於口。也許這是英倫人的含蓄，任你怎樣問，他也不在鏡頭前說：「I love Hong Kong ！」太俗氣了，但他會鬼馬地告訴你his way of loving——帶我到黃金電腦商場尋寶，拐幾個彎，正宗港人攝影師認不到出路，他卻馬上指出出口，帶領我們出去。他招積笑道：「都話我係香港人！」

他愛吃乳鴿，愛飲茶，最愛是儲超級市場印花。黑色背包寫上自己名字Gary，像小學生。他笑說，因為這是超市用印花換來的背包，人人都有，他怕認錯，才寫上名字。「Am I so Hong Kong ?」他摸摸自己的大肚子，哈哈大笑。

這個廣東話只會說「唔該哂」，連「香港」也讀得歪歪曲曲的「鬼佬」，又算不算「好鍾意」香港呢？

1986年首次來港 難忘啟德低飛民居

2009年移民至香港的Gary，59歲，早已拿到香港永久居民的身份，而一切關於香港的印象，始於1986年夏天的假期。當年，他和幾個朋友來港旅行。他聽說啟德機場的降落非常刺激，會穿越越民居，所以在黃昏五六點飛機準備降落，低飛盤旋時，他看出窗口，果然飛機在幾棟民居中間飛過，他看到有人在廚房洗菜、有人在洗衣服。「Oh that’s Asia！」他覺得神奇又刺激，走出機場大堂，他看到幾個遊客穿着「I survived」的T-shirt，「這些細節仍然記憶猶新！」他說道。

26歲的他第一次到亞洲旅行，在倫敦做IT的他，第一站竟然是去深水埗黃金商場。他到影碟舖頭買了兩箱DVD搬回英國，「你知唔知啊，英國貴好多倍㗎！」他笑說。那時候，他和朋友遊覽香港經典旅遊路線——香港仔、珍寶海鮮舫吃飯、山頂，又遊覽了虎豹別墅，「好可惜，虎豹別墅前幾年拆了，如果唔係我一定會再去！」

熱辣辣汗流浹背的回憶， 讓他對香港念念不忘。此後，他不間斷到香港旅行。每次他也會到深水埗鴨寮街尋寶，又繼續到黃金商場DVD買影碟回英國。「真的很神奇！店家會認得我，推薦一些合心水的影碟給我。」訪問當日，他有幾年沒有到訪黃金這家影碟店，怕店舖老闆忘記了他，但一到埗，老闆娘立刻和他打招呼，笑着說：「你好多年冇嚟啦！」

「香港人就係好有人情味！你去其他國家，他們看見你係鬼佬，好似有好多$$（錢）在額頭上一樣，但香港人好誠實，唔會搵你笨。」Gary大笑道。 這種小店地道人情味，讓他深深愛上香港，此後在倫敦跨國銀行工作的他，不斷尋找機會，希望可以移民至香港，但可惜遍尋不獲。

「後來太太跟我說，我們在英國找香港的工作，永遠都不會成功的。所以她鼓勵我，不如就這樣出發試下啦！」兩個人就此坐言起行，將英國的房子租出，拿着6個月的旅遊簽證邊旅遊邊找工作，幸運之神眷顧，Gary找回老本行銀行工作，在IFC上班，搬入梅窩。

花20年找機會移民香港 放棄一切搬入梅窩

梅窩好山好水，有個大海灘。Gary愛在沙灘散步，但退休後，每星期也會繼續到中環蘭桂坊喝酒，「成日留喺度，會癲架！」他笑說。在倫敦生活的他，習慣城市生活。當初來香港時，也有考慮過住在九龍，只是當時弟弟（現已搬回英國）住在梅窩，所以他才因利成便，搬到小島去。

「我唔會住愉景灣㗎，嗰度係鬼佬先住嘅。（你唔係鬼佬咩？）我貼地咁多。」Gary很愛用「鬼佬」稱呼自己，我問他不覺得歧視嗎？他搖搖頭說不會，笑說：「這是香港人的『愛稱』。」「香港人很直接，他們會說，你好肥啊！你個光頭佬！作為鬼佬，最初聽到都會嚇親。尤其在英國，我們都很含蓄的。」然而，他漸漸發現，叫他「肥佬」的港人，其實都是開玩笑，「所以你哋才會叫彭定康做『肥彭』，你們香港人有sense of humor。」

愛港式幽默 以影像記錄地道生活

Gary來港生活十多年，繼續熱愛港式生活，但亦漸漸厭倦在IFC日夜上班、對着電腦的日子。54歲的他想起自己年輕時，拿着攝錄機四處拍東西的日子。於是，他跑回校園上了一年電影製作文憑，開始拍紀錄片。題材？依然是他最愛的香港。他拍有關雨傘運動的紀錄片，也拍了香港獨立樂隊「雞蛋蒸肉餅」的紀錄片。

2014年，中環嘉咸街露天街市因重建而逐步清拆，Gary為快要變天的街市留下紀錄，又去做訪問，問香港人的感覺。「我以為他們會很生氣的，但他們很平靜，只是說要改變的話，也需要接受。」對英國人來說，不平則鳴，天公地道；來到香港，他卻覺得悲哀，連家園都不能發聲捍衛，只能默默接受改變，這次是他第一次感受到兩地的文化差異。

他說，最近看新聞，知道很多香港人要離鄉別井，有的要移民至英國，有的說要去澳洲，有的又說要到台灣……「我覺得很傷感，你們的上一代花了多少力氣才將香港變成一個great city……但這種無力改變的感覺，我明白的。」

有不少香港朋友跟Gary說，很羨慕他有英國護照，隨時可以逃走，但他說從來不這樣想。2018年，他接手在梅窩碼頭附近的書店ViBE Book and Music Shop，希望連繫區內居民。他不時在書店內舉辦音樂會、新書發佈會。有不少「鬼佬」出版有關香港的研究書籍，也是第一時間找他，讓他在書架代售。他亦堅持在書店內放大量的中文書和廣東碟，「我唔想書店只成為『鬼佬書店』嘛！」不懂中文的他笑說。

最近，他在構思想要拍一套有關本地獨立樂隊的紀錄片。這個英國人，面對香港新一波移民潮，常被問及留下的理由。他苦思良久，依舊是英倫人的內斂，沒有「愛」、沒有「喜歡」，只是說：「也許你們不覺得我是香港人，又或者我只是個英國人。不過，我覺得是和你們有聯繫的。香港是我居住的地方，很大機會，也會是我終老之地。」

回到最原始問題：一個鬼佬，廣東話是有限公司，又不講自己「愛香港」。這樣的一個人，算是「好鍾意香港」嗎？

記者：袁志敏

攝影：蕭志南

編輯：鄒仲安

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