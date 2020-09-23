禁書｜昆德拉《笑忘書》解禁見證共產黨崩壞 捷克小說黑色幽默抗極權

《生命中不能承受之輕》得獎文學家Milan Kundera寫《笑忘書》諷刺共產主義政權

大家應該聽過一句猶太諺語——「人類一思考，上帝就發笑」。

1985年，米蘭•昆德拉（Milan Kundera）獲頒「耶路撒冷文學獎」時，發表《小說與歐洲》一文，以此話解釋小說藝術，他喜歡把小說藝術想像成上帝笑聲的回音。昆德拉的小說喜歡用玩笑貫穿全局，人物一點也不正經。玩笑的底下，往往呈現歷史景況與人生悖論。

1929年出生於捷克的昆德拉，成長於藝術家庭，10歲已經彈得一手好鋼琴，又懂得作曲。中學時的他更加入過共產黨，其後因敵對思想和個人主義傾向，把他開除。1968年，昆德拉參與「布拉格之春」的改革運動，眼見這個以樂觀改革精神開展的民主運動被蘇聯的坦克車鎮壓，自此作品竭力諷刺共產主義的極權統治。在蘇聯的陰影下，捷克展開另一波高壓統治，無數異見分子東奔西走。1975年，昆德拉移居法國，而1979年出版的《笑忘書》（The Book of Laughter and Forgetting），就是他長居法國後第一本長篇小說。《笑忘書》面世後，捷克斯洛伐克政府更剝奪昆德拉的公民身份，所有昆德拉的著作在捷克都成為禁書，至1989年蘇聯解體後才解禁。（2019年，捷克恢復昆德拉的公民身份。）

第一次讀《笑忘書》，沒有讀懂，大抵以為是一本結構鬆散、具有實驗精神、探索不同文學形式的小說，關於大環境下，男人與女人的愛情與性愛。然而，《泰晤士報文學增刊》（Times Literary Supplement）選出二戰以來，最具影響力的100本書籍，昆德拉固然榜上有名，而入選的竟然不是大家耳熟能詳的《生命中不能承受之輕》（Nesnesitelná lehkost bytí），而是《笑忘書》。

《笑忘書》由7個可以獨立成篇的小說組成。以1968年蘇聯軍隊入侵捷克斯洛伐克為時代背景，描寫了捷克不同階層知識分子的命運。一開始，像我這般的讀者便深感疑惑，《笑忘書》為何要把這7個看似風馬牛不相及的故事連在一起呢？昆德拉也知《笑忘書》的深澀，索性在第六部〈天使們〉裏「解謎」，剖析《笑忘書》的書寫形式：「這整本書就是一部變奏形式的小說，書中幾個不同的章節一個接一個，如同旅行的幾個不同階段，朝向某個主旋律的內在，朝向某個想法的內在，朝向某種獨一無二的內在……」及後，昆德拉以貝多芬為比喻，再解釋變奏曲的旅行把我們引入另一個無限之中，引入到隱藏在每一件事物裏的內在世界的無限多樣性之中……部份與部份的名字互相呼應。

由此推論下去，《笑忘書》的內在主題，就是布拉格之春，第一部〈失去的信件〉開首說了令人苦笑的故事：1948年布拉格，共產黨領袖柯勒蒙・戈特瓦（Klement Gottwald）站在一座巴洛克式宮殿的陽台上，向數十萬聚集在舊城廣場的群眾發表演說。當時雪花紛飛，天寒地凍，同志克雷蒙提斯（Vladimir Clementis）體貼地把自己的氈帽脫下來，戴在戈特瓦的頭上。4年後，克雷蒙提斯因叛國罪被處以絞刑，宣傳部隨即要他徹底消失，設法抹走他在照片中的模樣。從此，戈特瓦獨自站在陽台上，與克雷蒙提斯有關的，僅餘下戈特瓦頭上的氈帽，還有戈特瓦對克雷蒙提斯的記憶。

敘事時間一跳去到1971年，譜出一段可笑的知識分子故事。〈失去的信件〉的主角——米瑞克道出真理「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭」。驟眼以為他是人民的代表，政權的受害者，但讀者很快發現，米瑞克忙着抹去自己的黑歷史，要從舊情人身上收回昔日的情信，理由是她太醜了，米瑞克恥於與她的一段情。而與第一部同名的第四部〈失去的信件〉，訴說一對在共產政權下的異議夫婦以旅遊的理由逃離波希米亞，後來丈夫客死異鄉。妻子塔米娜實在太傷心，惟有希望想取回自己和丈夫留在波希米亞的日記和信件。為此，她做了不願意做的事，最後還是沒有成功取回信件，她毅然放棄取信，對活着也無興趣。書寫代表記憶，兩個角色分別為着幾乎相反的情操，嘗試守護記憶，對抗遺忘，結果同樣不得要領，令人哭笑不得。

昆德拉是一名體貼的小說家，既要打破傳統小說格局的同時，又怕讀者看不明，於是中間用了不少篇幅解釋甚麼是真正的笑，他認為「笑」並非一般人看得那麼簡單，並說明了天使與魔鬼的笑：「魔鬼的笑意味着事物的荒謬，天使的笑則恰恰相反，天使的歡欣是為了人間秩序井然。」一個只有天使的世界，我們會被重量壓垮，但由魔鬼統治的世界，我們亦無法活下去，天使與魔鬼的笑正好透視昆德拉的小說魅力——人性悖論，玩笑底下總有深沉哲理，認真審視內含黑色幽默。讀着、讀着《笑忘書》，我們只好笑着哭，又哭着笑了。

撰文：林三維

攝影：周旭文

編輯：鄒仲安

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