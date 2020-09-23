Toyota豐田AE92｜元朗公路遇上忘不了 攝影師改裝「低能版」自high：玩舊款JDM不求速度

AE92常被誤當頭文字D AE86 改到Hellaflush風

「香港八、九十年代的前輩會比較認識，但現在的年輕人見到，都會指住說：『嘩AE86！』」出街常被人誤會是頭文字D中有名的AE86，年輕一輩也對它認識的不多，攝影師Lok Chan所駕駛的這部，真名為Corolla AE92 2-door Coupe。

行貨低能版 水貨有金魚眼

作為Corolla AE86的「後代」，Corolla AE92與之最大分別是，由尾輪驅動變成前輪驅動，整個格局完全不同。當年香港行走的Corolla AE92，有行貨有水貨，Lok擁有的更是難得的香港行貨版。「AE92來說，我這部俗稱『低能版』，因為這部機器只得九十多匹，當時很多人會選擇買日本水貨。」

當時水貨的Corolla AE92，最低馬力也有120匹，甚至達140匹，尾期款更達160匹，若是追求馬力的車友，的確未會買入行貨「低能版」。「行貨與水貨的外表是有分別的，彈燈下面那盞燈已經不同。 行貨的會扁平點、細隻點；水貨的是粗很多，然後是突出來的，前輩俗稱水貨的彈燈版為『金魚眼』。」

齊整八字腳 自High要緊

雖然他玩的是「低能版」，只是外裝絕對花足心思。「Hellaflush的中文就是好平、好齊整，通常改車第一步，都係將它先降低。」原裝避震高度可能攝得下整個拳頭，但現在降低得只能放下一指半的高度，整個比例明顯不同。「車鈴是15吋，J數是8J，offset是零，Camber有重新調校，看上似八字腳一樣。」為美觀所犧牲的就是易省軚，約半年就得換一次胎。「這頭唇是香港另一個AE92車友前輩借我的。」說得上借，因為這條頭唇當時為香港獨一無二的，要仿製一條，只好借來copy and paste。

若問速度，這車當然不能說是快；只談感覺的話，卻又不能取替。「我純粹享受它是棍波車，可以好似控制住部車的駕馭感，你話要求速度呢，其實是自high多於速度。隔音沒有現代車那麼好，聽到的雜聲都比現代車多。」感覺上似是開得飛快，望望錶板不過是80km/h。

「我覺得揸快車其實可以有好多其他選擇，我為何要玩一部這麼舊款的JDM。」比起新車，他更愛舊車的歷練，與那種越舊越有的味道。「由細到大從未諗過揸這個車型，有次在元朗公路見到一個uncle揸這部車，覺得點解一部這麼舊款的車仍可以在香港行走，幾得意，自己可不可以試下呢？」或許有人會覺得他傻，難得的一輛行貨AE92，改成這風格。「我自己覺得幾靚，我自我感覺良好就ok了。」

1990 Corolla AE92 2-door Coupe：

引擎形式： 雙頂置凸輪軸16閥單化油器

汽缸容積：1,587c.c.

最大馬力：91ps@6,000rpm

峯值扭力：13.5kgm＠3,600rpm

傳動形式：前置引擎，前輪驅動

傳動系統：5前速手動波箱

長x闊x高：4,374 x 1,666 x 1,260mm

採訪﹕梁苡珊

攝影：尹彥翹、高梓軒

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