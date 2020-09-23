Tesla電池日｜Model S Plaid 靜止加速至96km/h兩秒以下 有望成為最快的量產車款

Model S Plaid和Lucid Air正面交鋒，車價139,990美元起。另外，平價版Tesla電動車不日推出，車價25,000美元！

香港時間今朝晨早，Tesla有電池日發佈會，新車就包括平價版電動車，車價只賣25,000美元！不過名都未有，未有耐可以推出，近一點的就有預定下年交車的Model S Plaid，0-96km/h加速兩秒以下，跑1/4 Mile只需9秒以下，續航距長達836km！

和Lucid Air正面交鋒，Tesla公開不少電動車迷期待已久的Model S Plaid，這部Model S的新旗艦車款，採用三個電動馬達，合共提供超過1,100hp馬力，而且跑1/4 Mile只需9秒以下，達到極速320km/h。如果推出時的規格數據不變，可能會成為最快的量產車款，當然，是趁電動Hypercar如Rimac C_Two、Pininfarina Battista、Lotus Evija及Tesla Roadster未交車前。

以這加速力，比起三馬達版Lucid Air跑1/4mile的9.3秒還要快。而且Elon Musk亦公開了跑WeatherTech Raceway Laguna Seca的圈速只需要1:30.3，比起Lucid Air原型車都快3秒，比起上年9月時Model S Plaid首次跑Laguna Seca時的圈速1:36.55亦進步不少。

而且Model S Plaid不只是最快的Model S型號，亦是續航距最長的型號，每次充滿電可行836km，再一次比Lucid Air更強。Model S Plaid車價會由139,990美元起，預定將會於2021年稍後時間開始交車。

影片：https://twitter.com/Tesla/status/1308617112722632704

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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