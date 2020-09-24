iPhone 12｜Apple發佈會傳定於10月13日舉行 兩款iPhone 12將下月23日開賣 iPhone 12 Pro稍遲推出

iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro、 iPhone 12 Pro Max或於10月發佈

iPhone 12要來了？知名科技記者Jon Prosser在其Twitter賬號聲稱Apple將在10月13日的發表會上公佈iPhone 12系列，當中包括4部新機iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro、 iPhone 12 Pro Max。iPhone 12、iPhone 12 Max預購將於10月16日開始，並於10月23日上市。而iPhone 12 Pro和 iPhone 12 Pro Max曾可能會在到11月才能正式上市。

Jon Prosser沒有講出消息來原，但他曾在8月13日預告新Apple Watch和iPad會在9月7日發表，事實是發佈會在9月15日舉行，時間早了一星期，但發表產品則準確預測。且看這次的預言會否成真了。

傳聞iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max採用更複雜的零件包含LiDAR光學雷達，令到兩機可能延遲推出。值得注意的是，Apple過往都曾同一年內分開兩個時間推新iPhone：2017年的iPhone X發售時間比同年推出的iPhone 8遲了1個月，iPhone XS 的發售時間則比iPhone XR早1個月左右。

記者：司徒港燊

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