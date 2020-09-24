野生蝸牛｜網傳港媽抓野生蝸牛欲煮「法式大餐」食安中心：含寄生蟲可致腦膜炎或死亡

野生蝸牛或含致命寄生蟲及化學污染物 食安中心籲勿亂吃

近日下雨連連，草叢旁會發現喜歡潮濕的蝸牛群紛紛跑出來。另外，蝸牛以好像人類鼻子般的「呼吸孔」來呼吸，長時間浸於水中會溺斃，故牠們為了躲避下雨時洞穴水浸而紛紛逃出來。近日網上有發文指，家中有人隨街抓野生蝸牛回家打算煮「法國蝸牛大餐」。食物安全中心提醒市民，千萬別亂吃野生蝸牛！

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由於網上有言論指有人隨街抓蝸牛，食物安全中心昨日（23日）於Facebook發文提醒，野生蝸牛存有寄生蟲的風險高，着市民千萬別隨地抓野生蝸牛回家煮熟進食。食安中心表示，過往台灣曾出現多宗市民因進食野生蝸牛而感染「廣州管圓線蟲病」的個案，部份人更因此喪命。廣州管圓線蟲（Angiostrongylus Cantonensis）可入侵人體的中樞神經系統而引致腦膜炎，嚴重可致死亡。食安中心續指，儘管徹底煮熟蝸牛可消滅寄生蟲，然而蝸牛體內存有於生活環境中吸取的化學污染物則無法消除。

相信台灣最轟動的「吃蝸牛死亡」案例，定必數到30多年前著名品牌「金蘭醬油」一家五人因生食蝸牛而最終全部人感染上述寄生蟲，事件造成五死，家族更險滅門。

蝸牛屬雜食性，野生蝸牛在街上隨吃一通，包括受污染的物質。一般市面上供人食用之蝸牛是由專門繁殖場培育的，蝸牛的飼料及生活環境具一定水平，以確保蝸牛不受污染或沾惹寄生蟲。而在煮食前，蝸牛亦須禁食數天讓牠們排走體內的食物殘餘，才可供人進食。千萬別貪便宜自行烹煮及進食街上野生蝸牛！

記者：蘇敏婷

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