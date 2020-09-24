少汗症｜劇烈運動後冇汗出易中暑 醫生教你兩招預防方法

患少汗症應避免朝九晚五做戶外運動

出汗是人體自然而成的事，但你或身邊的朋友有否試過在大熱天時，甚至運動後，都只會出很少汗，甚至沒有汗出？

人體全身除了黏膜之外，都佈滿汗線，汗線主要的功用為調節溫度，在出汗時為身體平衡溫度。有些人做運動的時候即使手、背等都有汗液排出，頭部卻感到發熱，覺得快要爆炸。皮膚科專科醫生侯鈞翔指這是少汗症十分常見的症狀之一，「因為頭部有很多交感神經，亦充滿血管，而心臟的第一條血管則直接連上頭部，臉部及腦部，所以頭及頸部對於溫度的反應和感受會比較大，但未至於像發燒般的狀態。」

少汗症沒有一個臨床的正式定義，只要汗水在適當的時候未能正常排出，就已構成少汗症。例如做運動後滿臉通紅但沒有汗液排出。另外較嚴重的情況為做劇烈運動的時候，由於身體無法作出調節，即使沒有汗液排出也出現心跳及暈眩的情況，這些都是少汗症的症狀。

當汗液排出減少，身體會出現很大的問題，第一就是熱衰竭，即是中暑。患者的血壓會降低，可能會發燒及暈眩，最壞的情況可能會有生命危險。侯醫生建議有少汗症的患者可以選用一些清涼的噴劑，令皮膚揮發熱量。外出時盡量穿着乾爽的衣服，亦能使用冰貼和風扇，將熱量帶走，減少不適。

患者亦要多喝水和培養做運動的習慣，情況才能得以改善，但切勿喝冰水，因為身體會誤以為熱量不足而減少出汗。由於少汗症的患者較容易中暑，所以做運動時要留意以下兩點：

(一) 避免在早上九時至下午五時這段最熱的時間內做運動，中暑的機會會比較大，要因應自己的身體狀況，當身體開始出微汗，就知道已到達臨界點；

（二）要留意心跳，當心跳高過平時運動的百分之二十，代表運動已對身體做成負荷，差不多要停止。

記者：馮思穎

攝影：蕭志南

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