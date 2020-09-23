寵物領養｜一家三口本想領養幼貓 誤打誤撞被成貓吸引發現「執到寶」

年邁受傷貓咪誤闖領養室獲美國家庭收養

領養動物時，有人會選擇一隻合眼緣的毛孩當寵物。美國一個家庭在領養室等待已選好的貓貓時，卻冥冥中有另一隻貓貓出現在領養室，這隻受過傷的貓貓對這家人的兒子一見如故，這個家庭於是便改為領養牠回家。

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Stacey Arrieta一家三年前已打算領養一隻貓貓，當他們在動物收容所等待進入領養室見貓貓時，有隻貓貓吸引了兒子Ari的注意。這隻灰貓當時瑟縮在長椅底下，貌似年事已高，身上還有數處傷痕、愁容滿面。雖然灰貓受過傷，不過牠看見Ari時卻一見如故，走到他的腳旁坐下，還親暱地用鼻子蹭Ari的臉。

可能是天意，原來這隻叫Big的灰貓只是誤打誤撞進入了領養室。 Arrieta一家原本屬意領養另一隻幼貓，當收容所義工意識到Big誤進了領養室，打算將牠帶走時，Ari激動得阻止義工抱走Big，堅持非Big不領養。媽媽Stacey最後如Ari所願，將Big領養回家。

初來甫到的Big對一切事物都表現得有點畏懼，不過Arrieta一家知道牠需要時間適應。Stacey憶述Big剛到家時甚少與人互動，一天到晚都在睡覺，令她懷疑過領養Big的選擇究竟對不對。不過Big很快便被這家人，尤其是Ari的真心打動，好奇地在屋內探索，融入家庭。受武漢肺炎影響，Ari的學校實行網上教學，乖巧的Big則坐在桌上，默默地陪伴着Ari上課。

資料來源：The Do Do

撰文：陳曉欣

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