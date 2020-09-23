移民英國｜首次開戶理財懶人包 常用Debit Card 多功能銀行卡搭地鐵都得

英國留學初期，筆者首次開立英國銀行戶口，非常懊惱！到底點樣揀英國銀行卡、戶口？銀行卡又有哪些特別功能？

1. 各種英國銀行卡

英國銀行審批Credit Card（信用卡）要求嚴格。當未有固定入息證明時，一般來說很難申請Credit Card。但現今社會用現金消費很不方便，筆者建議初移居英國的香港人，辦妥銀行戶口後，可先申請Debit Card，起碼一卡在手。

Debit Card可用於日常生活消費、網上購物、繳付水電費、交租交稅等，即時扣賬，毋須手續費，類似香港的EPS。擁有Contactless Payment功能的Debit Card更可代替Oyster Card（類似英國的八達通），嘟卡入閘乘搭倫敦市內交通工具如地鐵、巴士等，毋須擔心忘記增值，非常方便！

第三款是Cash Card，只用作提取現金，不能像Debit Card一樣用於日常消費。大部份的 Cash Card亦沒有透支功能。

2. 460萬用戶Prepaid Debit Card

Monzo是英國銀行界的新星！它沒有實體銀行，註冊簡單。只須安裝手機App，跟指示完成申請，就可安坐家中等卡寄到手。申請時間約10分鐘，一般2至3個工作日收到銀行卡。用法與普通Debit Card相似，加上境外消費不收手續費、24小時高效率網上客戶服務、每月消費明細數據一目了然，深得年輕用戶歡心。難怪Monzo於2015年創辦，以96秒眾籌得100萬英鎊，創下當時史上最快眾籌紀錄，至今已吸納460萬用戶。

3. 銀行戶口

至於銀行戶口，跟香港類似，主要分為Current Account和Saving Account兩種。Current Account用於日常消費開支、現金提存、轉賬和支票。Saving Account則名副其實用作儲蓄。相對Current Account，要動Saving Account內的分毫，可以說是很不方便。你須要使用Cash Card或親身到銀行櫃枱提取現金，不能憑卡消費，實在對儲錢有莫大幫助！好處是，倘若你遺失了Debit Card，也不用擔心Saving Account內的錢會被花光。

4. 如何開戶口？

英國有超過300間銀行、9,000間分行，以及7萬部自動櫃員機。一般來說，開立銀行戶口手續大同小異，不論國籍，只要能提供身份證明（護照、居留身份證、英國駕駛執照等）及地址證明（近期水電費賬單、租約、稅單等），就可以申請戶口。若未能提供住址證明，英國銀行亦接受留學確認信或僱主證明等。

攝影、撰文：廚職背遊 梁芷靈

Facebook專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking」版主，旅遊專欄作家，曾於英國留學、BBC工作。現居英國劍橋，任職寄宿學校廚師，歡迎交流移居英國及背遊世界資訊！

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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