觀塘裕民坊｜89歲涼果伯伯被食環趕 一日轉三個位擺檔勉強為生：豪宅害我無處容身

裕民坊清拆後，在附近擺檔40年、89歲涼果伯伯一日轉三個位擺檔維生。

去年初，裕民坊收樓清拆前夕，我們訪問了擁有流動小販牌今年89歲的涼果伯伯—何炳有。那時他曾說：「上面（裕民坊）都建樓了，再擺甚麼檔？人家要拆樓便要走。有甚麼不捨得？有飯便吃飯，沒有飯便吃粥；粥也沒有，便問政府拿。」如今裕民坊已封上圍板，工程如期在明年展開，一個半月前食環署開始驅趕他，不准許他於裕民坊擺檔。現在為了生計，何伯一日轉3個位置，勉強維生。「迫住要轉，不能不轉。最初在地鐵站的天橋底，放完午飯便沒有人買東西；之後在那處（裕民坊）偷偷擺一小時；再來這處（裕民中心）擺到7時便離開，等食環收工；7時便返去那邊（裕民坊）。」現在生意較往日跌至三分一，「我不怕疫症，我有這些東西（涼果）吃，我懂得保護自己。我不怕這些疫症，我怕沒有生意，沒有人買。那「沙士」弄到烏煙瘴氣，人家不敢吃東西。」他最想念，還是昔日的擺檔架步——裕民坊。「當然是（裕民坊）那個位置較好，但要拆樓了，冇得擺檔。食環不理你是否有牌照，出來巡邏的職員說：『不是我不准你擺檔，但上司說不能夠。』你自己都不好意思，泥頭車出入又封路，都危險。」何炳有於50年代由中山來到香港定居，一直靠推涼果車賣口立濕維生，他在自己深水埗家中天台設工場曬涼果，招牌是甜話梅，但要找到他亦要靠緣份，有時去了曬涼果，不一定開檔。「現在時代沒人救到我，這些豪宅害我無處容身。那時還未有豪宅，在入面公園（擺檔），生意不知有多好。豪宅對有錢人便好，對窮鬼不好，買一層這些大廈，要千多萬，哪些人才買得起？」何炳有喃喃自語。

疫症難捱，何炳有仍然堅持擺檔維生。「我離世，政府便收回牌照；但我一日未離世，一日（政府）都不能收。現在還回牌照，沒有錢收的。政府趕盡殺絕，以前這樣多小販，現在為何會沒有小販？這樣簡單：死的死，沒有生意的執笠；喜歡便拉你，不喜歡便放你一馬。現在不是拉你無牌，而是告你阻街，罰一次都死，要千五元。你拿我架車看看有多重，我現在89歲，若推不動這架車，我便退休。我沒有想過退休，我還健康，我份人不倚靠人，仔女我都不倚靠，我自己賺夠兩餐便算數了。」想重回裕民坊擺檔嗎？「我都不知會否這樣長命，再說已無謂，（裕民坊）建成都4年後，我90幾歲還哪有命？可以過到今年都好彩了。」

記者：何嘉茵

拍攝、剪接：李軒

編輯：鄒仲安

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