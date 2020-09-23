寶馬BMW M3、M4重點係個鼻 棍波503匹有四驅

巨型雙腎鬼面罩是重點，售價由69,900美元起，Competition版則72,800美元起。

寶馬（BMW）M3、M4高性能車款，一般來說重點應該是性能。採用3.0公升雙渦輪增壓六缸引擎，最大馬力473hp，峰值扭力550Nm，Competition型號則503hp、650Nm。不過，近年寶馬新車款亮相，車迷留意的都變成鬼面罩的大小，於是，今次M3、M4又引來一點哄動，是美是醜見仁見智。

性能強化，M3及M4的0-96km/h加速只需要4.1秒，當配備M Driver’s Package時，極速290km/h。而Competition型號的0-96km/h加速則只需3.8秒，極速不變。標準配備有六前速手動波箱及後輪驅動，而手動波箱比起八前速自動波箱輕22.7kg，廠方說前後重量比會更完美。

Competition型號則只有自動波箱版本，而且更可以選配M xDrive系統，Rear-biased四驅系統，Active M後差速。為保證M系傳統操控性，一般駕駛時力量直接輸出至後驅；當需要額外抓地力時，力量才會傳至前輪。四驅系統亦有3種不同模式，包括4WD、4WD Sport及關掉Dynamic stability control系統的2WD，讓駕駛者享受純粹的後驅駕駛體驗。制動系統則是前六活塞卡鉗配380mm碟，後單活塞卡鉗配370mm碟，則可以選配碳陶瓷制動系統，金色卡鉗配前400mm後380mm煞車碟。

來到外觀，巨型雙腎鬼面罩就是重點，配上大型入風口，有人覺得新款有氣勢，有人懷念以往鼻孔細細。車側及車尾都有運動化擾流部件，車尾還有四出運動化排氣喉。採用LED頭燈，碳纖強化車頂，買家還可以選配M Carbon exterior package，當中會有更多碳纖部件，包括尾翼、尾擾流及側鏡殼。

四輪配上前18吋後19吋鍛造合金輪圈，Competition型號則前19吋後20吋。車廂內有運動化軚環，紅色start/stop按鍵，鋁金屬裝飾，亦可以選擇為內櫳及軚環配上碳纖裝飾。新設計運動化座椅用上Merino皮革，而且首次有透氣功能，亦可以選配M Carbon桶形座椅，比起原本的輕量9.5kg。還有12.3吋電子錶板以及10.25吋多媒體系統，支援無線Android Auto及Apple CarPlay，亦有M Drift Analyzer、M Laptimer功能。

影片：https://youtu.be/xJud8MEhntw

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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