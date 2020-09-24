貓咪守門｜閉路電視證貓咪守候大門等主人回家 貓主子比想像中更愛奴才

美國流浪貓獲領養盡顯熱情一面 待在門口迎接主人回家

不少人都會覺得貓咪是一種冷淡、活在自己世界中的生物，但仍然有不少人甘願做牠們的「奴才」。為了測試家中的貓咪是否對主人不理不睬，美國有貓奴就嘗試離家數天，在家中設置閉路電視，觀察貓咪獨自在家的一舉一動，但結果相當感人。

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貓咪Glenn原本是一隻流浪貓，在兩歲大時因緣際會下被來自美國的言語治療師Alexa領養回家。話說Alexa要回父母家過節，將貓咪Glenn獨留在家中一晚，為了確保貓咪不會發生意外，Alexa特意安裝了閉路電視定期查看，順便測試下貓咪在主人不在家時的反應。

當Alexa翌日回到家後，竟然看到Glenn在門口等着她回來，甚至與她「打招呼」。好奇心下Alexa翻查閉路電視，發現Glenn認得出她的座駕，一聽到聲就跑到門口等待，並一直想要打開門。

Alexa得知原來Glenn是那麼想念她時，後悔將Glenn獨留在家，驚覺原來貓咪都會表達出想念主人的感受。Alexa決定日後再領養一隻貓，讓Glenn自己在家中時可以有多一個同伴。

資料來源：Bored panda

撰文：黃雅純

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