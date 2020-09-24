劉細良 讀書好｜《中華的崩潰與擴大：魏晉南北朝》

香港教科書審查，要配合內地大一統民族意識，於是加入了香港自古以來是中國領土，力證秦、漢、唐時均有關連內容。這種阿Q式教育，志在追求中共式政治正確，可悲的是香港多年獨立於中共政權以外的歷史教育，培育出的知識分子，大家都選擇噤若寒蟬。修訂教科書之舉，猶如趙高指鹿為馬或毛澤東認為一畝地可產一萬斤，志在測試人心，香港知識界，原來不過是一班唯命是從的搵食之徒。

荒謬的自古以來

「自古以來」這說法其實是一齣笑片，自古究竟古到幾時？「中國」這個概念又始於何時？「中國」及「中華民族」是一個近代觀念，由梁啟超發明，目的是仿效西方民族國家，以此推動現代化。大清帝國崩潰前，自古以來在這片土地上存在的，其實是多民族帝國，不是單一民族國家這近代產物。正如今天意大利是否可以用北非自古以來屬於意大利，派兵佔領突尼西亞？突尼西亞是迦太基帝國所在地，在第三次布匿戰爭中被羅馬帝國吞併。現代意大利民族國家可以說因為自己繼承古羅馬帝國，而聲稱對突尼西亞擁有主權嗎？

中華是文明觀

所謂中國歷史，其實是中華文明史，而中華文明本身是個文化概念，並非近代民族國家概念，兩者風馬牛不相及。作為現代人，對天朝帝國這一套歷史觀，需要持批判態度。香港人需要認識中華文明的歷史演變，但同時需要擺脫國族及種族史觀。我介紹大家可以從日本的研究入手，因為日本出版界經常規劃推廣學術界研究成果，由專家撰寫深入淺出的系列叢書，當中以講談社最為有名，他們每隔一段時間就會邀請知名學者，撰寫中國歷史全集，一九七四年十卷《中國の歷史》，一九七七年《新書東洋史》全十二卷。二〇〇五年講談社為慶祝創立一百周年，出版了《中國の歷史》全十二卷，已經繙譯成中文在台灣出版。這系列作品很易讀，以系列第五卷由川本芳昭教授執筆的《中華的崩潰與擴大：魏晉南北朝》為例，作者打破了我們過往對魏晉南北朝史的刻板印象。

五胡亂華的貢獻

這段大分裂在我們教科書筆下是五胡亂華，動盪不安。川本教授認為漢帝國的崩潰，意味着傳統中華世界的崩潰，然而此一崩潰卻促使受中國政治思想所影響的胡族君主懷抱着中華意識，再造中華世界，而隨着整個東亞的動盪與人民的移動，中國的政治思想更擴大影響力，連帶中華意識也傳播到朝鮮半島與日本，而從北朝的基礎發展的隋朝，滅了南朝，以南朝為中心的世界體系崩潰了，而五胡的北朝非正統王朝發展成了中華的正統王朝，其主導的世界秩序擴大到東亞各地，比起秦漢時期，整個中華世界更為擴大了。南北朝時期的中華，其實同秦漢時期巳大不同。正因為北方游牧民族政權成為主流，中華文明得以擴大，才有隋唐帝國開創中古時代的燦爛文化。

中華文明的內涵，在歷史上不斷改變、發展及擴充，這才是中華文明歷史引人入勝之處，今天變成一個又一個的政治口號，只會令人望之生厭，更加疏離。

撰文：劉細良

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