移民英國｜歧視問題應對方法 最緊要接納子女感受 參加興趣班提升自信

移民英國挑戰重重，子女也要努力適應新環境。上次筆者綜合了子女在學習上如何適應，今次探討一下社交方面。

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小學欺凌情況普遍較少見

自新型冠狀病毒疫情爆發，華人受到歧視的報道多了。近日美國「Black Lives Matter」反種族歧視的運動，亦令英國人關注種族歧視問題。就算停學期間，學校也有與學生分享這題目的資訊。雖然要排除所有人對不同種族存有的偏見是沒有可能，但筆者觀察所見，明顯的侵犯，特別是肢體上的仍屬罕見。

小朋友之間的爭執或不友善在世界各地都會發生。筆者的小朋友表示，比起香港，英國小學更少遇到同學之間排擠和不友善的情況。小學欺凌情況普遍較少見，就算有，需要時老師也會很快處理。中學裏嚴重的欺凌，尚算是個別事件，尤其是高中生（sixth form），通常已經心智較成熟，若性格文化上夾不來，最多做不成朋友罷了。

尊重及接納不同文化異同

要讓子女在社交上盡快適應，建議家長多關心子女對移居有沒有疑慮或壓力，接納他們的感受，然後一起探討可行的方法來減少疑慮。同時，家長亦可以正面地向子女解釋新環境將會接觸到更多不同背景的人，教導子女尊重及接納不同文化的異同。只要子女抱着開放的態度接受新環境，主動融入校園生活，保持對身邊的人友善，一般情況不會有大問題。有時融入新生活需要一定的主動性，無論大人或小朋友也是如此。

發揮專長增子女歸屬感

如果子女在香港對某些方面有濃厚興趣，家長不妨研究一下如何讓子女繼續這些活動，例如看看區內有沒有機構舉辦相關課程或活動。特別對未能適應新校園生活的子女，如果可從子女擅長又熟悉的活動入手，擴大社交圈子、增加在新環境的參與度及繼續發展所長，對子女的自信、自我形象、對新環境的歸屬感必定有幫助。

英國小朋友通常喜愛做運動，很多本地小朋友也會學游泳。男孩子通常喜歡踢足球，女孩子通常喜歡學體操。透過不同群體活動，小朋友更容易融入社群及認識新朋友。筆者的小朋友不太喜歡踢足球，所以移英前特別安排他學打網球。現在與不少同校的學生一起學，增加課後與同學建立友誼的機會，當中也和一些同學成了好朋友。

打籃球認識best friend

另外，筆者的小朋友在香港一向有學籃球，雖然在英國學籃球不算普遍，但恰巧有私人機構在區內學校舉辦籃球班，所以就順利地延續小朋友的興趣。小朋友分別參加了校內課後活動和校外額外訓練，在校外訓練還認識到一個新best friend，所以這個運動都令他有不少得着呢！

撰文：倫敦mama@尋英。學之旅

Facebook專頁「尋英。學之旅」版主，從小在英國升學，在當地生活十多年，對教育及學校質素有獨特見解。身為兩子之母亦是言語治療師，特別關注家長及小朋友的需要。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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