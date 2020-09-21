機械鍵盤點揀？｜Logitech $2,099 vs Philips $198 十倍差價最大分別係延遲

Logitech G913 TKL無線機械鍵盤售$2,099，Philips G605僅售$198，兩者功能表現確實有差距。

Keyboard種類繁多，而機械鍵盤價錢差距巨大，今次請來直播主小悠和店主魔鬼測試兩款電競keyboard。大家都是機械鍵盤，便宜的兩百元左右有交易，貴的兩千元以上都有很多，10倍差價，實際功能和表現又有沒有10倍那麼誇張？要選擇一款實用又耐用的keyboard，其實也沒有那麼困難。

貴價機械鍵盤功能齊全

今次選擇了兩款同樣使用段落軸的機械鍵盤，貴價代表是Logitech G913 TKL無線機械鍵盤，售$2,099；平價代表是Philips G605有線機械鍵盤，僅售$198。

G913 TKL使用Logi GL軸體，由Logitech與凱華共同研發，是較新的矮軸設計，觸發距離僅有1.5mm，對比傳統軸短，打機更爽快。軸體的壽命有7,000萬次，比一般機械鍵盤壽命長。作為電競鍵盤，G913 TKL的RGB燈效支援1,680萬色，每顆按鍵都可以獨立轉色。

G913 TKL是少有的無線機械鍵盤，它使用Logitech的Lightspeed連接技術，做到1ms超低延遲，足以應付打機，還可以隨時切換，透過藍牙連接電話、平板使用。鍵盤厚度也較傳統電競鍵盤薄得多，而電量，開啟最高亮度燈效可以使用40小時。

平價機械鍵盤外表呃到人

Philips G605有線機械鍵盤，採用現成的Content軸，淘寶上0.6人民幣一顆。軸體設計參照傳統德國Cherry軸，觸發距離較長，有2.2mm，壽命有5,000萬次，都已經比一般薄膜鍵盤耐用。

G605定價便宜，但亦有七彩背光，不過所有按鍵加起來只有七種顏色，每顆按鍵的顏色固定，而且鍵盤的背光漏光都漏到七彩，也可以看得到平價鍵盤的設計缺陷。而G605的外觀竟然騙到部份對機械鍵盤沒概念的同事，認為售價起碼$1,000左右。

Logitech手感輕 長時間打機更舒適

記者就請來喜歡玩射擊遊戲的直播主小悠，測試Logitech G913 TKL和Philips G605實際使用上分別，無論是盲測還是實際試用，她都分辨到哪一款更貴。

「Philips是很傳統的青軸鍵盤感覺；Logitech有點不同，一般青軸需要點力度按壓，但Logitech就較輕鬆。單按一下半下可能沒甚麼，但長時間打機，我相信Logitech會更舒服。鍵程方面，Philips要按得較深，Logitech輕按一下已經有反應。」她也表示喜歡Logitech較低的按鍵聲。

試玩過幾場射擊遊戲後，她的結論也接近。「當我玩過幾場後，已經明顯感受到分別。單是講用空格鍵跳躍，Philips需要很用力按才有反應，Logitech使用矮軸，按壓力度相對較低，毋須浪費太大氣力。Logitech的反應時間也會快很多，這是打機時最明顯的分別。」

Philips延遲嚴重不一 有按鍵衝突

記者也找來售賣鍵盤10年的店主魔鬼，測試這兩款鍵盤。一上手，他就發現兩款鍵盤的輸入表現有巨大差異。「Philips鍵盤延遲很嚴重，百多元就是這樣，出來的感覺不正常，會斷斷續續，突然會錯過一個按鍵，突然又多一個按鍵，防按鍵衝突做得較差。」

「Logitech就是沒甚麼瑕疵的鍵盤，是無線連接，還能做到即時的反應。它的軟件設計更全面，問題較少，同時按多個按鍵都沒問題。」他表示，如果講打機用的機械鍵盤，Logitech的無線連接是業界做得最好，延遲最少。

貴得有道理 平未必抵買

魔鬼認為Philips只是兩百元左右，有機械軸亦是背光電競鍵盤，可以買，但不要期望有多耐用。Logitech的反應很快，但手感就見仁見智，兩千元左右可以買到更好，但要求大品牌和良好售後保養，Logitech是個不錯的選擇。

小悠則認為Philips的性價比剛好，但需要的按壓力度真的較大，反應時間未如理想，如果是入門試玩機械鍵盤，它反而會讓用家止步。「Logitech可以用WiFi或藍牙連接，不單止能連接電腦，也能連接其他裝置使用。以青軸來講，我覺得矮軸是不錯的選擇。它的設計有別於一般電競鍵盤，比較時尚。」

德國Cherry軸耐用 台灣製抵玩

機械鍵盤的選擇上，魔鬼還是建議選擇歷史較長的德國Cherry軸，「Cherry軸的問題比較少，雖然近代的RGB背光版本耐用度有下降，但無論多差都起碼有兩三年壽命。」他表示價錢和產地已可反映鍵盤的質量，「邏輯上，$500買中國貨，$1,000買台灣貨，$2,000買日本貨。」

「如果手感是你的首要考慮，就選擇台灣製造鍵盤，品質會好很多，耐用度、手感都更好。消費者層面，最重要是要試多點，不要太相信討論區，自己試才是準則。」

記者：梁志穎

攝影：鄭皓然、張志孟

編輯：鄒仲安

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