90後患癌｜29歲女患罕見癌症學會放下執着 經歷手術電療化療背脊留14吋疤痕

身體檢查發現罕見癌症間皮瘤

癌症是嚴重疾病，可怕在任何人都有機會患上。29歲的Candy曾患罕見癌症間皮瘤及甲狀腺癌，經歷手術、電療、化療，終戰勝癌魔，更學會放下執着，笑對身體伴隨抗癌而來的不完美。

7年前，當時22歲、剛大學畢業的Candy打算到澳洲工作假期，出發前要按當地政府要求，提交身體檢查報告。一心打算做完檢查便可以到外地見識，結果卻發現右肺肺膜有個惡性腫瘤——間皮瘤。她說：「之前完全沒聽過，因為這個是罕見病，現時全港只剩16個病人存活。」起初照X光，腫瘤長約5厘米，後來手術切除後發現有7厘米，跟成人手指長度相若。手術歷時13小時，拿走她兩條肋骨，再將右肺、心包膜、橫膈膜徹底切除。

剩一邊肺體能轉差

Candy笑說：「現在摸上去，其實也能隱約摸到移除肋骨後的空洞， 有時貪得意都會摸摸，哈哈。」手術後，Candy的右背留下兩道疤痕，一條長14吋，一條長7吋。她說：「外出會照樣穿喜愛的衣服，雖然有機會露出疤痕，但其實路人只會看一眼就算，不需要太在意。」她坦言，手術前仍對患癌無太大感覺，到後來接受長達十個月的電療及化療，才知道何謂煎熬。「很辛苦，情緒開始變得很不穩定，經常質疑自己能否痊癒。我病發前是個很喜歡做運動的人，會去行山，也很喜歡去跳舞，但手術後我連暗斜坡也走不了，十分無奈。」她當時還會跟朋友比較，「當時是最黃金的時期，別人去拼搏、不斷進步，我卻要重新學過走路、重新學過呼吸。」

捱過近一年的治療，她的病情趨穩定，內心卻仍不好受。「覺得自己很無用，廿幾歲女理應去賺錢照顧家人，怎料卻反過來要他們照顧我。我不想給別人太多麻煩，所以即使心中很多鬱結也不跟人傾訴。」直至某一天，她醒來發現眼淚不自覺流下，跑到體育館做運動，一邊踩單車機，一邊看着鏡中的自己，眼淚又再不受控。她察覺到情緒不穩，決定跟男友傾訴，「他說我要想想這一刻想解決甚麼問題，再去做一些可以令問題解決的事，至於其他做不到的事就不用理。當每日都看到自己慢慢進步時，便會知道一直所做都是對的。」男友這番說話令Candy振作起來。直至現在，她仍每日都堅持去做令自己進步的事，每日運動或拉筋，又去學習香薰知識、冥想，用盡方法維持身心靈健康，希望長遠練習到自己一個肺能像別人有兩個肺一樣。

笑對再次患癌 領略健康無價

2018年，Candy再度患癌，這次是甲狀腺癌，不過她已經再沒有任何負面情緒，「既然我是一個這麼容易有癌症的人，我便不要花心力去想太多，不去埋怨為何又患癌，好好珍惜時間。」她覆述醫生的講法，再患癌應與間皮瘤無關，而這次治療歷時大半年，因為切除了兩邊甲狀腺，現時每日都要服用甲狀腺激素作補充。大學修讀公關傳訊的Candy，本來打算畢業後從事相關工作，不過患癌卻打亂她的計劃，現時經營水晶手鏈網店維生，能自由控制作息時間。她說：「我的收入可以應付到日常生活，家人也批准我這樣做，沒有甚麼經濟負擔。」

在治療間皮瘤期間，Candy曾因為跟朋輩比較而失落，現在的她卻有另一番體會，她說：「健康和快樂才是最重要，要珍惜微小的事物，不一定要做甚麼偉大的工作、賺很多錢。簡單如覺得今日的陽光很美，想去多看兩眼，懂得擁有這些感覺，已經是一個很成功的人。」她能看得開，理由看似老生常談，於她而言其實也是「針唔拮到肉唔知痛」，她說：「我覺得要學會放下執着。患病或生活其他問題，如愛情、親情等，能解決的就去解決，糾纏於解決不了的事是沒用的，所以一切都要放下，這是我患病後很大的領悟。」

醫生：石棉及基因突變均可引發間皮瘤

臨床腫瘤科專科醫生饒家棟醫學博士指，肺及腹膜有一層間皮細胞，包裹着肺部、心包、肚、睾丸，而間皮瘤的成因未明，不過已知風險因素包括經常接觸石棉塵。不少建築都會加入石棉作隔熱之用，所以地盤工友可謂高危族群。世衞早年已將石棉定為第一類致癌物，即對人體有明確致癌性的物質，故不少地方包括香港已禁用石棉。

饒家棟醫生說：「在顯微鏡下看，石棉其實像幼針，是很幼細的纖維，一條一條的。吸入肺部會穿過氣管，進入肺膜，即間皮細胞所在處。石棉會一直刺激間皮細胞，使其發炎，一段長時間後，便會變成腫瘤。」饒家棟醫生補充，因石棉引發的間皮瘤，潛伏期可長達30年至40年，另外BAP1基因突變也會令間皮瘤較易形成。他續說：「間皮瘤屬很難醫治的癌症，因為有機會整個肺膜都生出腫瘤，要將整個肺切除，副作用大。切除後還要接受電療或化療，接受化療的患者中，其無惡化存活期也只是比沒接受化療的病人多三個月，約為13個月。而能活過五年的患者，只有約8%。」

記者：李煒汯

攝影：伍永健

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