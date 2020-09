Lynk & Co首款純電動車Zero Concept北京車展登場 續航距離超過700km下年投產

國產吉利旗下Lynk & Co發佈首款純電動概念車 瑞典哥德堡設計有歐洲車味

今個周末9月26日舉行的北京車展,又有大量中國品牌車款公開啦,其中包括這部吉利旗下Lynk & Co首款純電動車Zero concept,續航距離長達700km。不過有個concept字,相信大陸用家都還要等待一下。

作為吉利旗下品牌,這輛Lynk & Co Zero Concept,亦都是首款採用吉利Sustainable Experience Architecture(SEA)結構製造的電動車。這部是概念車,不過已表明即將會量產。而因為Lynk & Co Zero是由瑞典Cyan Racing於歐洲設計,所以和揭背版本03一樣都聲稱在瑞典哥德堡設計。

因為屬電動車,所以車頭鬼面罩是密封的,亦有隱藏式車門手把,所以空氣動力學有改良,車尾亦有貫穿左右的LED尾燈,以及小尾翼。老實說,車身擾流部件以至車身線條有不少03車款的風格,亦的確有歐洲車味道。

至於內櫳則是全新設計,有平底跑車軚環,巨型顯示屏的多媒體系統,亦可以看到設計獨特的中控台,以真皮包裹同時亦有發光的飾件。

廠方說量產版車款將會於下年正式投產,更多詳細規格亦將會發佈,暫時已知的是續航距離超過700km,0-100km/h加速3.9秒。

撰文:Michael

