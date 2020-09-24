Lynk & Co首款純電動車Zero Concept北京車展登場 續航距離超過700km下年投產

國產吉利旗下Lynk & Co發佈首款純電動概念車 瑞典哥德堡設計有歐洲車味

今個周末9月26日舉行的北京車展，又有大量中國品牌車款公開啦，其中包括這部吉利旗下Lynk & Co首款純電動車Zero concept，續航距離長達700km。不過有個concept字，相信大陸用家都還要等待一下。

作為吉利旗下品牌，這輛Lynk & Co Zero Concept，亦都是首款採用吉利Sustainable Experience Architecture（SEA）結構製造的電動車。這部是概念車，不過已表明即將會量產。而因為Lynk & Co Zero是由瑞典Cyan Racing於歐洲設計，所以和揭背版本03一樣都聲稱在瑞典哥德堡設計。

因為屬電動車，所以車頭鬼面罩是密封的，亦有隱藏式車門手把，所以空氣動力學有改良，車尾亦有貫穿左右的LED尾燈，以及小尾翼。老實說，車身擾流部件以至車身線條有不少03車款的風格，亦的確有歐洲車味道。

至於內櫳則是全新設計，有平底跑車軚環，巨型顯示屏的多媒體系統，亦可以看到設計獨特的中控台，以真皮包裹同時亦有發光的飾件。

廠方說量產版車款將會於下年正式投產，更多詳細規格亦將會發佈，暫時已知的是續航距離超過700km，0-100km/h加速3.9秒。

撰文：Michael

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