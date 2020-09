腸易激｜飯後肚痛或患腸易激綜合症 營養師建議少食芝士西瓜牛奶避肚屙

腸易激綜合症非食物敏感 營養師教你改善方法

腸易激綜合症引起肚痛和腹瀉,令患者的腸臟在進食後無預警地出現收縮、肚痛。近日有一位朋友突然向我查詢腸易激綜合症的飲食事項,這位朋友由中學開始已經常很自豪自己能「餐餐清」(即是每餐用膳後必會排便) ,但最近他經常肚痛和腹瀉,嚴重影響生活,去求醫時被診斷為腸易激綜合症。這個綜合症令他開始對飲食出現恐懼,因為每當他進食後,他的腸臟會無預警地出現收縮、肚痛,要立即「搵廁所」。這情況在上月開始變得越來越頻繁,最後令他上班前連水都不敢飲用,因為怕在乘車途中出現肚痛情況。醫生只有一個建議,就是去尋求營養師的幫助。於是他便急忙向我查詢有甚麼須要戒口去紓緩腸易激綜合症。與他一番詳談後,發現原來他對腸易激綜合症並無太多認識,誤以為是食物敏感的一種,藉此和大家分享一下腸易激綜合症的成因和飲食注意事項。

腸易激綜合症 (Irritable Bowel Syndrome)

腸易激綜合症 (Irritable Bowel Syndrome)是一種功能性的腸胃問題,是基於腸胃肌肉的運動不協調而造成。有別於一般腸道病患,因腸道未必會出現發炎症狀,所以須以臨床診斷去診症。患者通常大便習慣會改變,例如出現突發性肚瀉和便秘,另外有機會大便帶有黏液。腸易激綜合症並沒有一個明確成因,但數名香港與中國學者於2014年發現,生活習慣和精神壓力是腸易激綜合症成因之一。例如須要應付考試、工作壓力、感情問題或環境改變等,都會影響腸神經系統,令腸胃肌肉在進食時出現不協調情況,提前收縮,形成肚瀉,亦可相反令腸胃減慢收縮而形成便秘。

一些英國數據指出成年人患上腸易激綜合症的機率是10至20% (NICE, 2008),而過去香港有類似調查發現香港人腸易激綜合症的病發率是大概為6.6%(Kwan et al, 2002)。我接觸過最年輕的患者正在上小學,最年老則已78歲,故此任何年齡都有機會出現腸易激綜合症,那麼在飲食上有甚麼改善良方呢?

認識「低腹鳴飲食」(Low FODMAP Diet)

FODMAP是Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols的簡稱,泛指一些可發酵性的寡糖、雙糖、單糖及多元醇。「低腹鳴飲食」是一種近10年具科學根據的飲食原則,以減少進食一些無法被小腸分解和吸收的短鏈碳水化合物及糖醇,從而減輕病徵。這些短鏈碳水化合物及糖醇存在於不同的食物中,例如水果和蔬菜,並會在大腸中吸收水份。因腸易激綜合症患者的腸胃肌肉較敏感,過多水份在大腸中容易出現突發性腹瀉。有些FODMAP更會被細菌發酵產生大量氣體,形成腹脹或腹痛,但是對於正常人的影響並不大。

因為大量進食含高FODMAP的食物會令「腸易激綜合症」患者更易出現不適和病徵,有研究指出跟隨「低腹鳴飲食」法後可降低75% 「腸易激綜合症」的病徵(Werlang et al, 2019)。

有甚麼食物屬高FODMAP,須要注意和避免?

Oligosaccharides(寡糖):如果聚糖及半乳糖寡糖 – 小麥、大麥、洋葱、青葱、西瓜、蒜頭等

Disaccharides(雙糖):如乳糖 – 牛奶、芝士、雪糕等奶製品

Monosaccharides(單糖):如果糖 – 蘋果、啤梨、芒果、無花果、糖漿、蘆筍

Polyols (多元醇):如山梨糖醇和木糖醇 – 代糖(山梨糖及木糖醇)、菇菌類

Monash University研發了一個手機應用程式,可以幫助腸易激綜合症患者找出日常飲食中的高FODMAP食物,手機應用程式把寡糖、雙糖、單糖以及多元醇食物分類,並將食物當中的FODMAP濃度分為不同級,讓患者更容易找出「危險」食物。

總結,如果發現排便習慣持續出現大幅度的改變,例如變得頻繁、突然便秘或肚痛程度變得嚴重,應及早求醫 。若已排除其他腸道疾病,確診為腸易激綜合症後,再配合註冊營養師的飲食指引紓緩病徵。

撰文:澳洲註冊營養師、香港營養師協會正式會員劉嘉豪

