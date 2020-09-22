貓狗腎病｜腎衰竭五大徵狀 3成10歲以上貓會患病 有咩方法可預防?

獸醫解答寵物腎病成因、病徵、預防及治療方法

現在香港主人把貓狗照顧得很好，所以養的貓和狗都越來越長壽；但正因為長壽，衍生了不少老年的病痛，除了癌症之外，腎病都是其中之一。 腎病有急性和慢性之分，即急性腎損傷和慢性腎衰竭，而慢性腎衰竭現時沒有方法治癒，只會一直差下去。一起看一下康誠動物醫院高寧霞獸醫怎麼說吧。

Q1: 貓狗患上急性腎損傷和慢性腎衰竭，會出現甚麼病徵?

急性腎損傷的貓狗很多時是頻繁地想去廁所，但是排不到尿、食慾不振、疲倦，有些會腹瀉和嘔吐。

而患慢性腎衰竭的貓狗會頻繁地去廁所，而且是去很多次。另外最常見是貓狗的體重下降、喝水多了、去廁所次數多了、尿量變多和稀釋了，部份會有痾嘔、精神不振和食慾不振。

Q2: 有甚麼原因導致有腎病？

其實腎發炎、有癌症、中毒、尿結石等，都會造成腎損傷。有關於腎中毒，其實有很多物質都可以引致腎中毒，在香港比較常見的情況是有主人餵了提子給狗狗吃，或是家中種植了百合，貓咪接觸到花粉再吃了，都會引起急性腎損傷。另外，主人給必理痛牠們吃也很常見，狗仍可以承受少部份的必理痛的劑量，但是貓吃十分一粒就會有可能應付不到，所以千萬不要給貓狗吃必理痛。

如果主人是自己準備鮮食，沒有下特別的調味料，通常都不用擔心，除非是不小心餵了會引起腎中毒的食物。 但是有時候餵了叉燒、燒鴨、煲湯的骨，就會因為鹽份比較高，會比較傷腎。但患上慢性腎衰竭是不是一定與吃鹹的東西有關係？其實未必，但高獸醫仍提醒千萬不要給寵物吃高鹽份的食物。

Q3: 貓狗患腎病有甚麼治療方法?

患上急性腎損傷的貓狗，通常都要住院，算是一個緊急的病。很多時候都要吊鹽水、抽血、驗血，看牠的腎指數會否回復正常水平。 如果牠有腎石問題，就要為牠做手術取出腎石。如果有尿結石卡住了，都是要做手術。但是有一部份的急性腎損傷是找不到原因的，例如知道是中毒，我們也未必有解藥可以幫到牠，只能夠靠支援治療、吊鹽水，如果痛就給牠吃止痛藥。

而慢性腎衰竭暫時沒有治療方案，因為人道關係也沒有方法換腎，最多只可以洗腎。但是香港暫時沒有引入洗腎機。在香港，腎病是沒有一個治癒的方案，只能控制病情，不讓牠的情況差下去，但是都是不能逆轉的。亦因為沒有方法醫治，所以到最後死亡率是百分之一百。

Q4: 有甚麼方法可以預防腎病?

高獸醫表示她通常都會建議主人鼓勵貓狗多喝水，尤其是貓，牠們本身不喜歡喝水，可以選擇久不久給濕糧牠吃或是在乾糧中加水。但一般而言，當貓年紀大了，10歲以上的貓差不多有3成都有機會有腎病。

所以，獸醫建議大家，當你的貓狗7歲以上，就應該每年帶牠去獸醫診所做檢查。如果大家有關於貓狗腎病或其他的健康疑問，歡迎在下方留言。

記者：黃允鍶

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！