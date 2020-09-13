龐一鳴都撐｜孫仔照顧失智嫲嫲 本地菜脯鹽田梓海鹽炮製蒜香醬「代爺爺十指緊扣走下去 」

「有時候我們單方面認為老人家做不到或需要被照顧，換個角度看，我們究竟有沒有花心思讓老人家覺得自己可以做到呢！」爺爺三年前過身後，25歲的陳睿浵以及23歲的妹妹陳海晴肩負起照顧有認知障礙、85歲嫲嫲的重任。有一日忽發奇想讓嫲嫲剝蒜頭，改善嫲嫲因認知障礙而日夜顛倒的生活時間，把蒜頭加入本地農產品，調配出香港製造的蒜茸醬。之後阿浵索性成立了「蒜頭婆」計劃，讓社區老人家一起剝蒜頭，發揮所長。

「爺爺及嫲嫲舊時都是十指緊扣，現在我取代爺爺的位置與嫲嫲走下去，希望給嫲嫲一種安全感。」阿浵的爸爸在他念中學時過身，由細到大兩兄妹主要由嫲嫲照顧。爺爺離開後，妹妹接近一年沒有工作，全天候照顧她，直到近日才請了工人姐姐幫忙。2003年，嫲嫲已出現認知障礙病徵，初時忘記拿鎖匙、買太多餸、煮餸落太多糖。目前屬於中度程度，影響記性、對人及環境的認知，甚至時間觀念。「有時連我們兩兄妹都認不到，一些與妹妹同年齡的人，嫲嫲同樣稱為妹妹。去年嫲嫲曾在尖沙嘴公園走失，然後坐地鐵由尖沙嘴回將軍澳，最後有途人把她帶回警署。」現在基本早午晚三餐及日常生活，每個細節都要被照顧。

受嫲嫲啟發 開展手作蒜頭婆計劃

「因為認知障礙，嫲嫲會把日夜顛倒，如果平日太清閒她會睡覺，老人家長時間睡眠會流失肌肉，我們盡可能不讓她在早上睡眠。」早餐過後，阿浵安排分豆或剝蒜頭活動讓嫲嫲動動腦筋及雙手，天氣好就會出街散步。認知障礙晚期會影響自理能力，簡單如吞嚥都做不到，他們盡可能讓嫲嫲自理，不論穿鞋、刷牙或換衫。在社創NGO工作的他，參考社區中心分鈕釦的活動，阿浵讓嫲嫲把一盒四款不同的豆分類，當中眉豆及扁豆外形大小非常相似，眉豆有一點黑色，而扁豆沒有，分豆過程讓他知道嫲嫲的眼部健康情況。剝蒜頭則訓練嫲嫲手部靈活性，每次剝蒜頭她都會進入忘我境界，非常專注，不但消除睡意，阿浵及阿晴亦有稍作休息的空檔。

由於阿浵一向支持本地農業，令他萌生以本地農產品製造蒜茸醬的念頭，最後花了一年時間研發自製蒜頭醬。採用大埔林村的菜脯、本地有機辣椒醬、豆豉、鹽田梓海鹽等等。嫲嫲剝好蒜頭後，就會在持牌的食品加工場製作，放入攪拌機內攪碎同時加入油，蒜茸慢火炒至金黃色，經過四至五小時脫水後，變成蒜茸精華。菜脯重新清洗，曬乾再砌粒，需要四小時。炒勻所有原材料後，消毒玻璃樽後入樽，製作時間超過30小時 。「蒜茸醬是懶人的恩物，平日下班太疲累，隨意把蒜茸醬撈麵或飯即可，非常美味，嫲嫲非常喜歡。」

推廣至社區 長者發揮所長

「由於需要不同的朋友支持一起做醬，我們的口號是一顆蒜頭連結你我她。」阿浵的朋友經常探訪嫲嫲，與她一起剝蒜頭，輪流炒香蒜茸，嫲嫲與蒜茸醬不知不覺成為阿浵與朋友連結的橋樑，假日甚至會與嫲嫲走到農場玩樂。他之後亦找朋友用嫲嫲招牌笑容設計了蒜頭婆標誌，加上嫲嫲親身助陣，令蒜茸醬在市集大賣。

阿浵更與社工朋友Ruby自發，找不同機構和組織合作，把蒜頭婆計劃推廣至社區，藉着一小時剝蒜頭的活動，讓社區內長者們坐在一起，了解對方的名字、鄉下等，建構一個有趣的互動平台。認識阿浵四年，Ruby透過計劃亦有所得着，「以社工角度來說，阿浵好像狠狠地摑了我們一巴，以往我們不知不覺把長者視為被照顧者，忽略了他們的自理能力。在蒜頭婆計劃中，令人相信每一個長者其實都有生產力，讓他們尋找自己在社區的角色。」

因為武肺肆虐，市集被迫暫停，但一直積極推動社區運動的龐一鳴就身體力行，協助推廣「蒜頭婆」這個本地創作。在他新開的一拳書店，推出買書送蒜茸醬的計劃，「對我來說推廣閱讀也要找一些新方法，蒜茸醬由嫲孫兩人合作，這個手作的香港農產品理念構思都非常好，不如就賣書送蒜茸醬吧！」得到龐一鳴的幫助，嫲嫲仍能繼續剝蒜頭，不會影響她「腦力」運動。

facebook：garlic.po

記者：翁怡富

攝影：潘志恆

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