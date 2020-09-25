你的優惠│原來粒粒都有神明力量！ 淺談千年日本米文化

日本米在香港以至台灣等亞洲地區，一向都有捧場客。除了因為日本米業秉承日本人做事嚴謹及事事制度化的特質，例如日本穀物鑑定協會每年就會舉辦「食味官能試驗」，為不同的日本米品種進行評分，志在推動優良品質稻米的種植技術外，更因為日本米有超過300種以上，總有一種對中你的口味和烹調所需。當然，口味這回事十分個人化。所以我們今日來談點有趣的，就是一粒小小稻米如何在文化、風俗甚至宗教上，影響日本過千年。

日本作為島國，天然資源有限。直至西元前三世紀，才開始由採集和漁業的生活，從中國引入稻米及其耕作技術。自始稻米就開始進入日本人的歷史文化，甚至在古墳時代作為獻給貴族的物品，直至室町時代庶民及農民才開始能負擔米作為主食。

也許由於稻米在日本歷史中長年都是奢侈食品，極其珍貴，所以自古日本人就把稻米神格化，並相信當中有神明力量，可以驅走惡靈。例如在一些宗教祭祀儀式中，會在神明前灑米，又或者在臨盆在即的孕婦產房灑米驅邪以保佑平安的習俗仍有存在。

由於水稻耕種的過程涉及多個程序，每個程序對最後的收成都有影響。為了祈求豐收順利，播種、插秧、除草、除蟲、收成等每個步驟，都各有自己的祭典儀式。例如農季開始會有迎田神的儀式，收成時的供奉初穗儀式，甚或如日本導演黑澤明的電影七武士中，農民於水田所唱的插秧歌都是一例。而這些由田務而生的「田樂」藝術，就正正是日本「能樂」的起源之一。

而除了藝術，稻米對日本人民間生活的影響，至今仍然隱隱存在。産飯（うぶめし）就是嬰兒出生時煮的，而到了八十八歲高齡則稱作米壽，因為漢字中的八十八剛好可組成「米」字。即使是電玩遊戲「太鼓之達人」中的太鼓，正正就是古日本農民在求雨儀式中，伴隨鐘聲及舞蹈的重要樂器之一，事關耕種水稻對水源的需求甚為殷切。以上種種，都可一窺日本人與米千絲萬縷的關係。

時至現代，隨着日本對稻米的不斷研究，現時日本佔有率最大的，是以新潟縣為主要生產縣的「越光米」（こしひかり），超過了日本大米總產量的百分之三十。它的特質是味道香甜，粘性十足。用於製作白米飯、壽司或飯糰亦同樣合適。如果對日本歷史文化有興趣深究者，不妨試着從米入手，甚至買一包新潟產的越光米，先從一頓飽飯開始你的文化探究之旅。

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